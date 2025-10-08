В Одесі судитимуть лікарку, яка вимагала 7 тисяч доларів за підроблений діагноз та групу інвалідності

Терапевтка запропонувала пацієнту за винагороду підробити документи, які б дозволили отримати інвалідність.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі судитимуть лікарку одного з місцевих медичних закладів, яку підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, медик за 7 тисяч доларів пообіцяла пацієнту допомогти з оформленням фіктивного діагнозу та отриманням групи інвалідності.

За версією слідства, терапевтка у змові з невстановленими особами запропонувала пацієнту за винагороду підробити документи, які б дозволили отримати інвалідність.

Пацієнт звернувся до поліції, після чого правоохоронці задокументували злочинну діяльність лікарки.

Жінку затримали під час отримання першого траншу хабаря — 3 тисяч доларів. Гроші вилучили як речові докази.

В подальшому суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 240 гривень, яким вона скористалась.

Провівши досудове розслідування та зібравши достатньо доказів, слідчі висунули жінці обвинувачення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їх службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

За цей злочин їй загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

Матеріали щодо невстановлених осіб виділені слідчими в окреме кримінальне провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.