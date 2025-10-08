Практика судів
  1. В Україні

В Одесі судитимуть лікарку, яка вимагала 7 тисяч доларів за підроблений діагноз та групу інвалідності

15:41, 8 жовтня 2025
Терапевтка запропонувала пацієнту за винагороду підробити документи, які б дозволили отримати інвалідність.
В Одесі судитимуть лікарку, яка вимагала 7 тисяч доларів за підроблений діагноз та групу інвалідності
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі судитимуть лікарку одного з місцевих медичних закладів, яку підозрюють у хабарництві. Про це повідомляє поліція регіону.

За даними слідства, медик за 7 тисяч доларів пообіцяла пацієнту допомогти з оформленням фіктивного діагнозу та отриманням групи інвалідності.

За версією слідства, терапевтка у змові з невстановленими особами запропонувала пацієнту за винагороду підробити документи, які б дозволили отримати інвалідність.

Пацієнт звернувся до поліції, після чого правоохоронці задокументували злочинну діяльність лікарки.

Жінку затримали під час отримання першого траншу хабаря — 3 тисяч доларів. Гроші вилучили як речові докази.

В подальшому суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 242 240 гривень, яким вона скористалась.

Провівши досудове розслідування та зібравши достатньо доказів, слідчі висунули жінці обвинувачення за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їх службового становища, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

За цей злочин їй загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

Досудове розслідування завершено і обвинувальний акт скеровано до суду.

Матеріали щодо невстановлених осіб виділені слідчими в окреме кримінальне провадження.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

хабар Одеса обвинувальний акт мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя