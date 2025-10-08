Практика судов
В Одессе будут судить врачa, которая требовала 7 тысяч долларов за поддельный диагноз и группу инвалидности

15:41, 8 октября 2025
Терапевт предложила пациенту за вознаграждение подделать документы, которые позволили бы получить инвалидность.
В Одессе будут судить врачa одного из местных медицинских учреждений, которую подозревают во взяточничестве. Об этом сообщает полиция региона.

По данным следствия, медик за 7 тысяч долларов пообещала пациенту помочь с оформлением фиктивного диагноза и получением группы инвалидности.

По версии следствия, терапевт в сговоре с неустановленными лицами предложила пациенту за вознаграждение подделать документы, которые позволили бы получить инвалидность.

Пациент обратился в полицию, после чего правоохранители задокументировали преступную деятельность врачa.

Женщину задержали во время получения первого транша взятки — 3 тысяч долларов. Деньги изъяли в качестве вещественных доказательств.

В дальнейшем суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 242 240 гривен, которым она воспользовалась.

Проведя досудебное расследование и собрав достаточно доказательств, следователи предъявили женщине обвинение по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды для себя за совершение таким должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любых действий с использованием своего служебного положения, совершенных по предварительному сговору группой лиц.

За это преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование завершено, и обвинительный акт направлен в суд.

Материалы в отношении неустановленных лиц выделены следователями в отдельное уголовное производство.

взятка Одесса обвинительный акт мобилизация военнообязанный

