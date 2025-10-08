У Миколаєві рецидивіст організував контрабанду психотропів, перебуваючи у колонії

Засуджений раніше вже притягувався до відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом і контрабандою наркотиків.

У Центральному районному суді Миколаєва ухвалено вирок 38-річному громадянину Республіки Молдова, який, відбуваючи покарання у Вознесенській виправній колонії №72, організував контрабанду психотропних речовин.

Як повідомили у суді, засуджений раніше вже притягувався до відповідальності за злочини, пов’язані з незаконним обігом і контрабандою наркотиків.

Відбуваючи покарання, чоловік вирішив знову зайнятися злочинною діяльністю — придбанням і збутом психотропних препаратів. Для цього він залучив свого знайомого, з яким раніше перебував у місцях позбавлення волі.

Через інтернет-магазин рецидивіст придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку замовив поштою на ім’я свого спільника. Той, однак, повідомив про пропозицію правоохоронцям і почав співпрацювати з ними.

За вказівкою обвинуваченого, знайомий відправив психотропи до Молдови, попередньо передавши їх поліцейським.

Під час судового засідання чоловік заперечував свою вину, заявляючи, що спільник нібито провокував його та шантажував. Водночас факт придбання й пересилки психотропів він не заперечив. Суд визнав його пояснення спробою уникнути відповідальності.

Після вивчення доказів і допитів свідків суд дійшов висновку про доведеність вини обвинуваченого та призначив йому покарання — 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

