В Николаеве рецидивист организовал контрабанду психотропов, находясь в колонии

Осужденный ранее уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Центральном районном суде Николаева вынесен приговор 38-летнему гражданину Республики Молдова, который, отбывая наказание в Вознесенской исправительной колонии №72, организовал контрабанду психотропных веществ.

Как сообщили в суде, осужденный ранее уже привлекался к ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом и контрабандой наркотиков.

Находясь в местах лишения свободы, мужчина решил вновь заняться преступной деятельностью — приобретением и сбытом психотропных препаратов. Для этого он привлек своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание.

Через интернет-магазин рецидивист приобрел особо опасное психотропное вещество PVP, заказав его по почте на имя своего сообщника. Однако тот сообщил о предложении правоохранителям и начал сотрудничать с ними.

По указанию обвиняемого знакомый отправил психотропы в Молдову, предварительно передав их полицейским.

Во время судебного заседания мужчина отрицал свою вину, утверждая, что сообщник якобы провоцировал и шантажировал его. В то же время факт приобретения и пересылки психотропов он не отрицал. Суд признал его объяснения попыткой избежать ответственности.

После изучения доказательств и допроса свидетелей суд пришел к выводу о доказанности вины обвиняемого и назначил ему наказание — 7 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.