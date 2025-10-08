У Запоріжжі підлітки погрожували стріляти у пенсіонерок — поліція встановила всіх учасників

Група підлітків із нецензурною лайкою нібито планувала стріляти в літніх жінок, що сиділи на лавці.

У Запоріжжі правоохоронці встановили підлітків, які на відео погрожували стріляти у пенсіонерок. Про це повідомляє поліція регіону.

Поліцейські оперативно відреагували на відео, яке 6 жовтня з’явилося у телеграм-каналі: на записі група підлітків із нецензурною лайкою нібито планувала стріляти в літніх жінок, що сиділи на лавці.

Хоча жодних офіційних заяв щодо цієї ситуації до поліції не надходило, правоохоронці зареєстрували інформацію в Єдиному обліку заяв і повідомлень, аби не залишати потенційно небезпечний інцидент без уваги.

Правоохоронці встановили всіх учасників відео — трьох хлопців віком 14, 15 і 16 років.

Поліцейські провели з підлітками та їхніми батьками профілактичну бесіду.

За фактом неналежного виконання батьками обов’язків щодо виховання дітей, складені адміністративні протоколи за ч.1 ст.184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У поліції наголошують на важливості контролю за дозвіллям дітей, зокрема тим, які речі потрапляють до їхніх рук і який контент вони споживають.

