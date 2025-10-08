Практика судов
  1. В Украине

В Запорожье подростки угрожали стрелять в пенсионерок — полиция установила всех участников

16:17, 8 октября 2025
Группа подростков с нецензурной бранью якобы планировала стрелять в пожилых женщин, сидевших на скамейке.
В Запорожье правоохранители установили подростков, которые на видео угрожали стрелять в пенсионерок. Об этом сообщает полиция региона.

Полицейские оперативно отреагировали на видео, которое 6 октября появилось в телеграм-канале: на записи группа подростков с нецензурной бранью якобы планировала стрелять в пожилых женщин, сидевших на скамейке.

Хотя никаких официальных заявлений по этому поводу в полицию не поступало, правоохранители зарегистрировали информацию в Едином учёте заявлений и сообщений, чтобы не оставить потенциально опасный инцидент без внимания.

Правоохранители установили всех участников видео — трёх подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет.

Полицейские провели с подростками и их родителями профилактическую беседу.

По факту ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей составлены административные протоколы по ч.1 ст.184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В полиции подчёркивают важность контроля за досугом детей, в частности за тем, какие вещи попадают им в руки и какой контент они потребляют.

Национальная полиция полиция Запорожье

