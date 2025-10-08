Швейцарія обмежить надання тимчасового захисту українцям із західних областей

Із 1 листопада українці із західних областей — зокрема Волинської, Львівської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької — не зможуть отримати статус S.

Швейцарський уряд оновив правила надання тимчасового захисного статусу S для українських біженців. Відтепер рішення ухвалюватимуть із урахуванням регіону походження заявника. Про це повідомляє портал Swissinfo.

Нові правила передбачають, що українці, які проживали за межами зон бойових дій, зокрема у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях, більше не зможуть автоматично отримати статус S. Уряд Швейцарії вважає, що повернення до цих регіонів є «розумним і безпечним».

Рішення набуде чинності з 1 листопада 2025 року. Водночас українці, які вже мають статус S, не підпадають під дію нових обмежень.

Влада Швейцарії наголосила, що особи, які не отримають статус S за новими правилами, можуть подати заяву на притулок у звичайному порядку.

Крім того, уряд країни підтвердив продовження дії захисного статусу щонайменше до 4 березня 2027 року, а також програм підтримки для українців, які вже перебувають під цим статусом.

Таке рішення, пояснили в уряді, ухвалено на виконання вимоги парламенту — розрізняти між регіонами України, куди повернення вважається безпечним, і тими, де воно є неможливим через бойові дії.

