Швейцария ограничит предоставление временной защиты украинцам из западных областей

С 1 ноября украинцы из западных областей — в частности Волынской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой — не смогут получить статус S.

Правительство Швейцарии обновило правила предоставления временного защитного статуса S для украинских беженцев. Теперь решение будет приниматься с учетом региона происхождения заявителя. Об этом сообщает портал Swissinfo.

Новые правила предусматривают, что украинцы, проживавшие за пределами зон боевых действий — в частности, в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях — больше не смогут автоматически получать статус S. Правительство Швейцарии считает, что возвращение в эти регионы является «разумным и безопасным».

Решение вступит в силу с 1 ноября 2025 года. В то же время украинцы, которые уже имеют статус S, не подпадают под действие новых ограничений.

Власти Швейцарии подчеркнули, что лица, которые не смогут получить статус S по новым правилам, могут подать заявление на убежище в обычном порядке.

Кроме того, правительство страны подтвердило продление действия защитного статуса как минимум до 4 марта 2027 года, а также программ поддержки для украинцев, которые уже находятся под этим статусом.

Такое решение, пояснили в правительстве, принято во исполнение требования парламента — различать между регионами Украины, куда возвращение считается безопасным, и теми, где оно невозможно из-за боевых действий.

