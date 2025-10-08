Через гавкіт кинув собаку об підлогу — у Києві судитимуть чоловіка за вбивство мальтійської болонки

33-річний чоловік, перебуваючи напідпитку вдома, схопив собаку породи «мальтійська болонка» та із застосуванням сили кинув в бік коридору на підлогу.

У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт відносно чоловіка за фактом жорстокого поводження з собакою. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що 33-річний чоловік, який мешкає з матір’ю та братом, перебуваючи напідпитку вдома, схопив собаку породи «мальтійська болонка» та із застосуванням сили кинув в бік коридору на підлогу.

«Обвинуваченому не сподобалось те, що песик на прізвисько Кузя почав гавкати, коли він зайшов до матері у кімнату. Від отриманих травм собака загинув. Подія сталася у вересні 2025 року», - заявили у прокуратурі.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 3 ст. 299 КК України, а саме як жорстоке поводження з тваринами, вчинене активним способом. Наразі обвинувальний акт відносно киянина скеровано до суду для розгляду по суті.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

