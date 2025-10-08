Из-за лая бросил собаку о пол — в Киеве будут судить мужчину за убийство мальтийской болонки

33-летний мужчина, находясь дома в состоянии опьянения, схватил собаку породы «мальтийская болонка» и с силой бросил ее в сторону коридора на пол.

В Киеве правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту жестокого обращения с собакой. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что 33-летний мужчина, проживающий с матерью и братом, находясь дома в состоянии опьянения, схватил собаку породы «мальтийская болонка» и с применением силы бросил ее в сторону коридора на пол.

«Обвиняемому не понравилось, что пес по кличке Кузя начал лаять, когда он зашел к матери в комнату. От полученных травм собака погибла. Событие произошло в сентябре 2025 года», — сообщили в прокуратуре.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — как жестокое обращение с животными, совершенное активным способом. В настоящее время обвинительный акт в отношении киевлянина направлен в суд для рассмотрения по существу.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет.

