У поліції нагадали, що означає відмітка «78» у посвідченні водія

У разі складення особою практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у графі «12» посвідчення водія зазначається відповідна відмітка.

Фото: facebook.com/Bilosh

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький пояснив, що означає відмітка «78» у посвідченні водія.

Він зазначив, що така вимога передбачена п.17 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженого постановою КМУ №340 від 08.05.1993:

- У разі складення особою практичного іспиту на транспортному засобі з автоматичною коробкою передач у графі «12» посвідчення водія зазначається відповідна відмітка у формі коду згідно з додатком 1.

- Посвідчення водія з відміткою «78» надає особі право керувати лише транспортними засобами з автоматичною коробкою передач.

Олексій Білошицький додав, щоб водити «механіку» потрібно пройти додаткове навчання в автошколі та скласти практичний іспит у сервісному центрі МВС — вже на авто з механічною КПП.

«Після цього ви отримаєте посвідчення без цієї відмітки.

А якщо керуєте автомобілем із механічною КПП, маючи посвідчення лише на "автомат" — це вважається порушенням», - нагадав він.

За це передбачена відповідальність за ч.2 ст.126 КУпАП: Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом, або передача керування особі, яка не має права керування таким транспортним засобом, — штраф 3400 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.