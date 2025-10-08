В полиции напомнили, что означает отметка «78» в водительском удостоверении

В случае, если человек сдал практический экзамен на автомобиле с автоматической коробкой передач, в графе «12» водительского удостоверения указывается соответствующая отметка.

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий объяснил, что означает отметка «78» в водительском удостоверении.

Он отметил, что это требование предусмотрено п.17 Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуске граждан к управлению транспортными средствами, утвержденного постановлением КМУ №340 от 08.05.1993:

В случае, если человек сдал практический экзамен на транспортном средстве с автоматической коробкой передач, в графе «12» водительского удостоверения указывается соответствующая отметка в форме кода согласно приложению 1.

Водительское удостоверение с отметкой «78» дает право управлять только транспортными средствами с автоматической коробкой передач.

Алексей Белошицкий добавил, что чтобы управлять автомобилем с «механикой», нужно пройти дополнительное обучение в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД — уже на автомобиле с механической коробкой передач.

«После этого вы получите удостоверение без этой отметки.

А если вы управляете автомобилем с механической КПП, имея удостоверение только на «автомат», — это считается нарушением», — напомнил он.

За это предусмотрена ответственность по ч.2 ст.126 КУоАП: управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, или передача управления лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством, — штраф 3400 грн.

