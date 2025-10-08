В полиции напомнили, что означает отметка «78» в водительском удостоверении

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий объяснил, что означает отметка «78» в водительском удостоверении.
Он отметил, что это требование предусмотрено п.17 Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуске граждан к управлению транспортными средствами, утвержденного постановлением КМУ №340 от 08.05.1993:
Алексей Белошицкий добавил, что чтобы управлять автомобилем с «механикой», нужно пройти дополнительное обучение в автошколе и сдать практический экзамен в сервисном центре МВД — уже на автомобиле с механической коробкой передач.
«После этого вы получите удостоверение без этой отметки.
А если вы управляете автомобилем с механической КПП, имея удостоверение только на «автомат», — это считается нарушением», — напомнил он.
За это предусмотрена ответственность по ч.2 ст.126 КУоАП: управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством, или передача управления лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством, — штраф 3400 грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.