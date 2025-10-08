Німеччина оголосила війну дронам: поліція отримає право їх збивати

Новий закон дозволить поліції застосовувати електромагнітні імпульси, радіопридушення та фізичне знищення дронів після серії підозрілих польотів.

Німецька поліція незабаром зможе офіційно збивати безпілотники. Про це заявив міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, повідомляє The Guardian.

Рішення ухвалили після численних випадків появи дронів, які, за підозрами Берліна, можуть бути частиною російських операцій.

Представляючи проект закону, Добріндт пояснив, що поліція отримає дозвіл застосовувати «сучасні технічні засоби проти дронових загроз». Йдеться про використання електромагнітних імпульсів, систем радіопридушення, перешкод GPS, а також фізичне знищення безпілотників.

«Це означає, що перехоплення та збиття дронів тепер буде законодавчо врегульоване і дозволене для Федеральної поліції», — наголосив міністр.

За словами Добріндта, Німеччина активно переймає досвід Ізраїлю та України у сфері сучасної протидії безпілотникам. Також планується створити спільний центр оборони від дронів для державної та федеральної поліції, який відповідатиме за аналіз загроз і координацію контрзаходів.

Німеччина, яка є одним із ключових союзників України в межах НАТО, цього року вже зафіксувала десятки випадків появи дронів над військовими базами, промисловими об’єктами та іншими критично важливими інфраструктурами.

Минулого вікенду два інциденти з безпілотниками паралізували роботу аеропорту Мюнхена, через що тисячі пасажирів залишилися без рейсів. Подібні випадки нещодавно фіксували також у Данії та Норвегії.

Канцлер Фрідріх Мерц заявив: «Ми підозрюємо, що за більшістю цих польотів стоїть Росія».

