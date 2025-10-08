Практика судов
Германия объявила войну дронам: полиция получит право их сбивать

15:59, 8 октября 2025
Новый закон позволит полиции применять электромагнитные импульсы, радиоподавление и физическое уничтожение дронов после серии подозрительных полетов.
Германия объявила войну дронам: полиция получит право их сбивать
Немецкая полиция вскоре сможет официально сбивать беспилотники. Об этом заявил министр внутренних дел Александер Добриндт, сообщает The Guardian.

Решение приняли после многочисленных случаев появления дронов, которые, по подозрениям Берлина, могут быть частью российских операций.

Представляя проект закона, Добриндт объяснил, что полиция получит разрешение применять «современные технические средства против дроновых угроз». Речь идет об использовании электромагнитных импульсов, систем радиоподавления, помех GPS, а также физическом уничтожении беспилотников.

«Это означает, что перехват и сбивание дронов теперь будут законодательно урегулированы и разрешены для Федеральной полиции», — подчеркнул министр.

По словам Добриндта, Германия активно перенимает опыт Израиля и Украины в сфере современной противодроновой обороны. Также планируется создать совместный центр обороны от дронов для государственной и федеральной полиции, который будет отвечать за анализ угроз и координацию контрмер.

Германия, являющаяся одним из ключевых союзников Украины в рамках НАТО, в этом году уже зафиксировала десятки случаев появления дронов над военными базами, промышленными объектами и другой критически важной инфраструктурой.

На прошлых выходных два инцидента с беспилотниками парализовали работу аэропорта Мюнхена, из-за чего тысячи пассажиров остались без рейсов. Подобные случаи недавно фиксировались также в Дании и Норвегии.

Канцлер Фридрих Мерц заявил: «Мы подозреваем, что за большинством этих полетов стоит Россия».

