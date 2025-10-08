За 9 місяців 2025 року ВРП ухвалила внести Президентові подання про призначення 57 суддів

Упродовж ІІІ кварталів 2025 року Вища рада правосуддя ухвалила внести Володимиру Зеленському подання про призначення 57 суддів.

Вища рада правосуддя повідомила, що протягом січня – вересня 2025 року прийняла рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення 57 кандидатів на посади суддів, з них:

до місцевих загальних судів — 50 суддів;

до місцевих господарських судів — 3 суддів;

до місцевих адміністративних судів — 1 суддю;

до апеляційних адміністративних судів — 1 суддю;

до Вищого антикорупційного суду – 2 суддів.

У ВРП нагадали, що з початку 2025 року Президент України Володимир Зеленський підтримав подання ВРП про призначення 45 суддів.

Так, Указами Президента України від 23 травня 2025 року №№ 318/2025–332/2025 до місцевих судів призначено 22 судді, Указами Президента України від 3 червня 2025 року №№ 362/2025–378/2025 до місцевих судів та Вищого антикорупційного суду призначено 23 судді.

