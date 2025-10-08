За 9 месяцев 2025 года ВСП приняла решение внести Президенту представление о назначении 57 судей

Высший совет правосудия сообщил, что в период с января по сентябрь 2025 года принял решения о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении 57 кандидатов на должности судей, из них:
— в местные общие суды — 50 судей;
— в местные хозяйственные суды — 3 судьи;
— в местные административные суды — 1 судья;
— в апелляционные административные суды — 1 судья;
— в Высший антикоррупционный суд — 2 судьи.
В ВСП напомнили, что с начала 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский поддержал представления ВСП о назначении 45 судей.
Так, указами Президента Украины от 23 мая 2025 года №№ 318/2025–332/2025 в местные суды назначены 22 судьи, а указами Президента Украины от 3 июня 2025 года №№ 362/2025–378/2025 в местные суды и Высший антикоррупционный суд назначены 23 судьи.
