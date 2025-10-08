Практика судов
За 9 месяцев 2025 года ВСП приняла решение внести Президенту представление о назначении 57 судей

13:53, 8 октября 2025
В течение трех кварталов 2025 года Высший совет правосудия принял решение внести Владимиру Зеленскому представление о назначении 57 судей.
Высший совет правосудия сообщил, что в период с января по сентябрь 2025 года принял решения о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении 57 кандидатов на должности судей, из них:

— в местные общие суды — 50 судей;

— в местные хозяйственные суды — 3 судьи;

— в местные административные суды — 1 судья;

— в апелляционные административные суды — 1 судья;

— в Высший антикоррупционный суд — 2 судьи.

В ВСП напомнили, что с начала 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский поддержал представления ВСП о назначении 45 судей.

Так, указами Президента Украины от 23 мая 2025 года №№ 318/2025–332/2025 в местные суды назначены 22 судьи, а указами Президента Украины от 3 июня 2025 года №№ 362/2025–378/2025 в местные суды и Высший антикоррупционный суд назначены 23 судьи.

 

