Володимир Зеленський призначив 20 суддів місцевих судів

15:25, 8 жовтня 2025
19 суддів призначені указами до місцевих загальних судів та одна – до окружного адмінсуду.
Президент Володимир Зеленський 8 жовтня підписав низку указів про призначення суддів.
Так, указами глави держави призначені:
- Наталія Чайковська – на посаду судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
- Василь Шевчук – судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області
- Юлія Соколова та Ірина Солодовник – суддів Тернівського міського суду Дніпропетровської області.
- Наталя Кузьменко – судді Херсонського окружного адміністративного суду.
- Ганна Тимофєєва – судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області.
- Сергій Мазур – судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області.
- Алла Рибас – судді Білозерського районного суду Херсонської області.
- Вікторія Польова – судді Новоушицького районного суду Хмельницької області.
- Віталій Мартинюк – судді Новоайдарського районного суду Луганської області.
- Максим Гуренко – судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.
- Тетяна Гапєєва – судді Баштанського районного суду Миколаївської області.
- Анжеліка Островерхова – судді Торецького міського суду Донецької області.
- Олександр Гарбуз – судді Голованівського районного суду Кіровоградської області.
- Олена Невмержицька – судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.
- Володимир Орловський – судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.
- Руслана Гукова – судді Покровського міського суду Дніпропетровської області.
- Ганна Гнатик – судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.
- Наталія Горобець – судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області.
- Олександр Гаєвий – судді Покровського міського суду Дніпропетровської області.
Автор: Наталя Мамченко
