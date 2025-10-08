Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Володимир Зеленський призначив 20 суддів місцевих судів

15:25, 8 жовтня 2025
19 суддів призначені указами до місцевих загальних судів та одна – до окружного адмінсуду.
Володимир Зеленський призначив 20 суддів місцевих судів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 8 жовтня підписав низку указів про призначення суддів.

Так, указами глави держави призначені:

  • Наталія Чайковська – на посаду судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
  • Василь Шевчук – судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області
  • Юлія Соколова та Ірина Солодовник – суддів Тернівського міського суду Дніпропетровської області.
  • Наталя Кузьменко – судді Херсонського окружного адміністративного суду.
  • Ганна Тимофєєва – судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області.
  • Сергій Мазур – судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області.
  • Алла Рибас – судді Білозерського районного суду Херсонської області.
  • Вікторія Польова – судді Новоушицького районного суду Хмельницької області.
  • Віталій Мартинюк – судді Новоайдарського районного суду Луганської області.
  • Максим Гуренко – судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.
  • Тетяна Гапєєва – судді Баштанського районного суду Миколаївської області.
  • Анжеліка Островерхова – судді Торецького міського суду Донецької області.
  • Олександр Гарбуз – судді Голованівського районного суду Кіровоградської області.
  • Олена Невмержицька – судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.
  • Володимир Орловський – судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.
  • Руслана Гукова – судді Покровського міського суду Дніпропетровської області.
  • Ганна Гнатик – судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.
  • Наталія Горобець – судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області.
  • Олександр Гаєвий – судді Покровського міського суду Дніпропетровської області.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя Володимир Зеленський

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
САП повідомила про підозру судді у відставці Олександру Редьку, якого викрили адвокат та громадянин після затвердження ВАКС угоди про визнання ними винуватості

У серпні ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості укладену з адвокатом Сергієм Притулою та громадянином Петром Лемешком в наданні неправомірної вигоди судді з Дніпропетровської області Олександру Редьку за закриття справи про керування авто у стані сп’яніння.

Європейська комісія вперше дозволила використати допомогу ЄС на фінансування зарплат військовослужбовців – Роксолана Підласа

Україна нарешті отримала від Єврокомісії дозвіл на фінансування грошових виплат військовослужбовцям з наданих ЄС коштів.

«Дорадча група експертів перетворилася на небожителів, які вважають, що вони вирішують все, а Верховна Рада – нічого» – Веніславський

У Верховній Раді розкритикували поведінку Дорадчої групи експертів, яка здійснює відбір суддів Конституційного Суду.

Верховна Рада прийняла зміни до Земельного кодексу, які викликали дискусію щодо вирубки лісів для розміщення об’єктів промисловості

Законопроектом до другого читання пропонувалося спростити будівництво об'єктів енергетики та промисловості, дозволивши їх будівництво на землях лісогосподарського призначення, а також спростити надання землі під дипломатичні представництва іноземних держав.

Членами Вищої ради правосуддя призначені адвокат і науковець Віталій Махінчук та детектив НАБУ Максим Сав’юк

Володимир Зеленський призначив членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя