Володимир Зеленський призначив 20 суддів місцевих судів

19 суддів призначені указами до місцевих загальних судів та одна – до окружного адмінсуду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Володимир Зеленський 8 жовтня підписав низку указів про призначення суддів.

Так, указами глави держави призначені:

Наталія Чайковська – на посаду судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

Василь Шевчук – судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області

Юлія Соколова та Ірина Солодовник – суддів Тернівського міського суду Дніпропетровської області.

Наталя Кузьменко – судді Херсонського окружного адміністративного суду.

Ганна Тимофєєва – судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області.

Сергій Мазур – судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області.

Алла Рибас – судді Білозерського районного суду Херсонської області.

Вікторія Польова – судді Новоушицького районного суду Хмельницької області.

Віталій Мартинюк – судді Новоайдарського районного суду Луганської області.

Максим Гуренко – судді Ізюмського міськрайонного суду Харківської області.

Тетяна Гапєєва – судді Баштанського районного суду Миколаївської області.

Анжеліка Островерхова – судді Торецького міського суду Донецької області.

Олександр Гарбуз – судді Голованівського районного суду Кіровоградської області.

Олена Невмержицька – судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області.

Володимир Орловський – судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Руслана Гукова – судді Покровського міського суду Дніпропетровської області.

Ганна Гнатик – судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області.

Наталія Горобець – судді Чемеровецького районного суду Хмельницької області.

Олександр Гаєвий – судді Покровського міського суду Дніпропетровської області.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.