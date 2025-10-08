Владимир Зеленский назначил 20 судей местных судов

15:25, 8 октября 2025
19 судей назначены указами в местные общие суды и один – в окружной административный суд.
Президент Владимир Зеленский 8 октября подписал ряд указов о назначении судей.
Так, указами главы государства назначены:
-
Наталия Чайковская – на должность судьи Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.
-
Василий Шевчук – судьи Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.
-
Юлия Соколова и Ирина Солодовник – судей Терновского городского суда Днепропетровской области.
-
Наталья Кузьменко – судьи Херсонского окружного административного суда.
-
Анна Тимофеева – судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области.
-
Сергей Мазур – судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области.
-
Алла Рыбас – судьи Белозерского районного суда Херсонской области.
-
Виктория Полевая – судьи Новоушицкого районного суда Хмельницкой области.
-
Виталий Мартынюк – судьи Новоайдарского районного суда Луганской области.
-
Максим Гуренко – судьи Изюмского горрайонного суда Харьковской области.
-
Татьяна Гапеева – судьи Баштанского районного суда Николаевской области.
-
Анжелика Островерхова – судьи Торецкого городского суда Донецкой области.
-
Александр Гарбуз – судьи Голованевского районного суда Кировоградской области.
-
Елена Невмержицкая – судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области.
-
Владимир Орловский – судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.
-
Руслана Гукова – судьи Покровского городского суда Днепропетровской области.
-
Анна Гнатик – судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области.
-
Наталия Горобец – судьи Чемеровецкого районного суда Хмельницкой области.
-
Александр Гаевой – судьи Покровского городского суда Днепропетровской области.
Автор: Наталя Мамченко
