Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Владимир Зеленский назначил 20 судей местных судов

15:25, 8 октября 2025
19 судей назначены указами в местные общие суды и один – в окружной административный суд.
Владимир Зеленский назначил 20 судей местных судов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский 8 октября подписал ряд указов о назначении судей.

Так, указами главы государства назначены:

  • Наталия Чайковская – на должность судьи Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.
  • Василий Шевчук – судьи Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.
  • Юлия Соколова и Ирина Солодовник – судей Терновского городского суда Днепропетровской области.
  • Наталья Кузьменко – судьи Херсонского окружного административного суда.
  • Анна Тимофеева – судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области.
  • Сергей Мазур – судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области.
  • Алла Рыбас – судьи Белозерского районного суда Херсонской области.
  • Виктория Полевая – судьи Новоушицкого районного суда Хмельницкой области.
  • Виталий Мартынюк – судьи Новоайдарского районного суда Луганской области.
  • Максим Гуренко – судьи Изюмского горрайонного суда Харьковской области.
  • Татьяна Гапеева – судьи Баштанского районного суда Николаевской области.
  • Анжелика Островерхова – судьи Торецкого городского суда Донецкой области.
  • Александр Гарбуз – судьи Голованевского районного суда Кировоградской области.
  • Елена Невмержицкая – судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области.
  • Владимир Орловский – судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.
  • Руслана Гукова – судьи Покровского городского суда Днепропетровской области.
  • Анна Гнатик – судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области.
  • Наталия Горобец – судьи Чемеровецкого районного суда Хмельницкой области.
  • Александр Гаевой – судьи Покровского городского суда Днепропетровской области.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області