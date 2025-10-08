Владимир Зеленский назначил 20 судей местных судов

19 судей назначены указами в местные общие суды и один – в окружной административный суд.

Президент Владимир Зеленский 8 октября подписал ряд указов о назначении судей.

Так, указами главы государства назначены:

Наталия Чайковская – на должность судьи Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области.

– на должность судьи Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области. Василий Шевчук – судьи Славутского горрайонного суда Хмельницкой области.

– судьи Славутского горрайонного суда Хмельницкой области. Юлия Соколова и Ирина Солодовник – судей Терновского городского суда Днепропетровской области.

и – судей Терновского городского суда Днепропетровской области. Наталья Кузьменко – судьи Херсонского окружного административного суда.

– судьи Херсонского окружного административного суда. Анна Тимофеева – судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

– судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области. Сергей Мазур – судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области.

– судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области. Алла Рыбас – судьи Белозерского районного суда Херсонской области.

– судьи Белозерского районного суда Херсонской области. Виктория Полевая – судьи Новоушицкого районного суда Хмельницкой области.

– судьи Новоушицкого районного суда Хмельницкой области. Виталий Мартынюк – судьи Новоайдарского районного суда Луганской области.

– судьи Новоайдарского районного суда Луганской области. Максим Гуренко – судьи Изюмского горрайонного суда Харьковской области.

– судьи Изюмского горрайонного суда Харьковской области. Татьяна Гапеева – судьи Баштанского районного суда Николаевской области.

– судьи Баштанского районного суда Николаевской области. Анжелика Островерхова – судьи Торецкого городского суда Донецкой области.

– судьи Торецкого городского суда Донецкой области. Александр Гарбуз – судьи Голованевского районного суда Кировоградской области.

– судьи Голованевского районного суда Кировоградской области. Елена Невмержицкая – судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области.

– судьи Коростенского горрайонного суда Житомирской области. Владимир Орловский – судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области.

– судьи Александрийского горрайонного суда Кировоградской области. Руслана Гукова – судьи Покровского городского суда Днепропетровской области.

– судьи Покровского городского суда Днепропетровской области. Анна Гнатик – судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области.

– судьи Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области. Наталия Горобец – судьи Чемеровецкого районного суда Хмельницкой области.

– судьи Чемеровецкого районного суда Хмельницкой области. Александр Гаевой – судьи Покровского городского суда Днепропетровской области.

Автор: Наталя Мамченко

