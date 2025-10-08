Практика судів
У США в’язні судяться з владою Колорадо, звинувачуючи штат у примусовій праці

18:05, 8 жовтня 2025
Ув’язнені стверджують, що обов’язкові роботи у тюрмах порушують конституційну заборону на рабство, ухвалену в штаті ще 2018 року.
Фото: Courthouse News
В’язні штату Колорадо подали колективний позов проти Департаменту виправних установ, заявивши, що обов’язкова праця у в’язницях порушує конституційну заборону на рабство та примусову службу. Про це повідомляє Courthouse News.

Конституційна заборона і суперечливі правила

Ще у 2018 році мешканці Колорадо на референдумі прибрали з Конституції штату положення, яке дозволяло рабство чи примусову працю як покарання за злочин.

Однак, попри зміни, правила залишилися тими самими — ув’язнені продовжують працювати за розпорядженням адміністрації. Це й стало підставою для позову, який очолив ув’язнений Гарольд Мортіс.

Позов в’язнів: «Держава змушує нас працювати проти волі»

«Виборці вирішили, що держава не має права змушувати людей працювати проти їхньої волі», — заявила адвокатка Стефані Фрізінгер, яка представляє позивачів.

За її словами, ув’язненим загрожують покаранням, якщо вони відмовляються працювати: ізоляцією, обмеженням привілеїв — наприклад, забороною користуватися мікрохвильовками, іграми чи скороченням шансів на дострокове звільнення.

Мортіс, засуджений у 2017 році до 40 років за вбивство, розповів, що коли відмовився працювати, наглядачі пригрозили посадити його в карцер, який він назвав «в’язницею всередині в’язниці».

Аргументи держави: «Це не рабство, а частина покарання»

Представниця Генеральної прокуратури штату, Дженіфер Гант, заперечила звинувачення.

«Відмова працювати може призвести до втрати певних привілеїв, але це не є примусовою працею», — сказала вона.

За її словами, участь у роботах у колонії покращує умови утримання та надає більше можливостей для ресоціалізації.

«У нас немає ланцюгових бригад. Ніхто не змушує брати участь у тому, що не є частиною вироку», — наголосила Гант.

Судові рішення і подальший розгляд

У 2022 році суддя Алекс Маєрс частково підтримав позицію штату, визнавши, що сам факт обов’язкової праці не порушує права в’язнів, якщо до них не застосовується фізичний або правовий примус.

Після цього ув’язнені подали апеляцію, але суд вищої інстанції відмовився переглядати справу.

Тепер процес розглядає суддя Сара Воллес, яка у грудні 2024 року дозволила колективний позов і в серпні 2025-го відхилила прохання обох сторін про закриття справи.

Слухання тривають і мають завершитися до 17 жовтня 2025 року.

Контекст

Попри офіційну заборону рабства у Конституції США, у багатьох штатах досі діють закони, що дозволяють ув’язненим працювати в рамках покарання. Позови подібного типу вже подано у штатах Алабама, Каліфорнія, Луїзіана та Техас.

