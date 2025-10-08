Практика судов
  1. В мире

В США заключенные судятся с властями Колорадо, обвиняя штат в принудительном труде

18:05, 8 октября 2025
Заключенные утверждают, что обязательные работы в тюрьмах нарушают конституционный запрет на рабство, принятый в штате ещё в 2018 году.
В США заключенные судятся с властями Колорадо, обвиняя штат в принудительном труде
Фото: Courthouse News
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заключенные штата Колорадо подали коллективный иск против Департамента исправительных учреждений, заявив, что обязательный труд в тюрьмах нарушает конституционный запрет на рабство и принудительный труд. Об этом сообщает Courthouse News.

Конституционный запрет и противоречивые правила

Еще в 2018 году жители Колорадо на референдуме исключили из Конституции штата положение, которое допускало рабство или принудительный труд как наказание за преступление.

Однако, несмотря на изменения, правила остались теми же — заключенные продолжают работать по распоряжению администрации. Это и стало основанием для иска, который возглавил заключенный Гарольд Мортис.

Иск заключенных: «Государство заставляет нас работать против воли»

«Избиратели решили, что государство не имеет права заставлять людей работать против их воли», — заявила адвокат Стефани Фризингер, представляющая истцов.

По ее словам, заключенным грозят наказания, если они отказываются работать: изоляцией, ограничением привилегий — например, запретом пользоваться микроволновками, играми или уменьшением шансов на досрочное освобождение.

Мортис, осужденный в 2017 году на 40 лет за убийство, рассказал, что, когда отказался работать, надзиратели пригрозили посадить его в карцер, который он назвал «тюрьмой внутри тюрьмы».

Аргументы штата: «Это не рабство, а часть наказания»

Представитель Генеральной прокуратуры штата, Дженнифер Хант, опровергла обвинения.

«Отказ от работы может привести к потере определенных привилегий, но это не является принудительным трудом», — сказала она.

По ее словам, участие в работах в колонии улучшает условия содержания и предоставляет больше возможностей для ресоциализации.

«У нас нет цепных бригад. Никто не заставляет участвовать в том, что не является частью приговора», — подчеркнула Хант.

Судебные решения и дальнейшее рассмотрение

В 2022 году судья Алекс Майерс частично поддержал позицию штата, признав, что сам факт обязательного труда не нарушает права заключенных, если к ним не применяется физическое или юридическое принуждение.

После этого заключенные подали апелляцию, но суд высшей инстанции отказался пересматривать дело.

Теперь процесс рассматривает судья Сара Уоллес, которая в декабре 2024 года разрешила коллективный иск и в августе 2025-го отклонила просьбы обеих сторон о закрытии дела.

Слушания продолжаются и должны завершиться до 17 октября 2025 года.

Контекст

Несмотря на официальный запрет рабства в Конституции США, во многих штатах до сих пор действуют законы, позволяющие заключенным работать в рамках наказания. Подобные иски уже поданы в штатах Алабама, Калифорния, Луизиана и Техас.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

суд США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин сформирует список государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство, исходя из уровня их поддержки Украины

То, какие государства попадут в список «разрешенных» стран, с которыми можно иметь множественное гражданство, будет зависеть от того, насколько сильно эти страны поддерживают Украину.

САП сообщила о подозрении судье в отставке Александру Редько, которого разоблачили адвокат и гражданин после утверждения ВАКС соглашения о признании ими виновности

В августе ВАКС утвердил соглашение о признании виновности, заключенное с адвокатом Сергеем Притулой и гражданином Петром Лемешко в предоставлении неправомерной выгоды судье из Днепропетровской области Александру Редько за закрытие дела об управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Европейская комиссия впервые разрешила использовать помощь ЕС на финансирование зарплат военнослужащих – Роксолана Пидласа

Украина наконец получила от Еврокомиссии разрешение на финансирование денежных выплат военнослужащим из предоставленных ЕС средств.

«Совещательная группа экспертов превратилась в небожителей, которые считают, что они решают все, а Верховная Рада – ничего» – Вениславский

В Верховной Раде раскритиковали поведение Совещательной группы экспертов, которая проводит отбор судей Конституционного суда.

Верховная Рада приняла изменения в Земельный кодекс, вызвавшие дискуссию относительно вырубки лесов для размещения объектов промышленности

Ко второму чтению законопроектом предлагалось упростить строительство объектов энергетики и промышленности, разрешив их возведение на землях лесохозяйственного назначения, а также упростить предоставление земли под дипломатические представительства иностранных государств.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області