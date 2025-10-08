В США заключенные судятся с властями Колорадо, обвиняя штат в принудительном труде

Заключенные утверждают, что обязательные работы в тюрьмах нарушают конституционный запрет на рабство, принятый в штате ещё в 2018 году.

Заключенные штата Колорадо подали коллективный иск против Департамента исправительных учреждений, заявив, что обязательный труд в тюрьмах нарушает конституционный запрет на рабство и принудительный труд. Об этом сообщает Courthouse News.

Конституционный запрет и противоречивые правила

Еще в 2018 году жители Колорадо на референдуме исключили из Конституции штата положение, которое допускало рабство или принудительный труд как наказание за преступление.

Однако, несмотря на изменения, правила остались теми же — заключенные продолжают работать по распоряжению администрации. Это и стало основанием для иска, который возглавил заключенный Гарольд Мортис.

Иск заключенных: «Государство заставляет нас работать против воли»

«Избиратели решили, что государство не имеет права заставлять людей работать против их воли», — заявила адвокат Стефани Фризингер, представляющая истцов.

По ее словам, заключенным грозят наказания, если они отказываются работать: изоляцией, ограничением привилегий — например, запретом пользоваться микроволновками, играми или уменьшением шансов на досрочное освобождение.

Мортис, осужденный в 2017 году на 40 лет за убийство, рассказал, что, когда отказался работать, надзиратели пригрозили посадить его в карцер, который он назвал «тюрьмой внутри тюрьмы».

Аргументы штата: «Это не рабство, а часть наказания»

Представитель Генеральной прокуратуры штата, Дженнифер Хант, опровергла обвинения.

«Отказ от работы может привести к потере определенных привилегий, но это не является принудительным трудом», — сказала она.

По ее словам, участие в работах в колонии улучшает условия содержания и предоставляет больше возможностей для ресоциализации.

«У нас нет цепных бригад. Никто не заставляет участвовать в том, что не является частью приговора», — подчеркнула Хант.

Судебные решения и дальнейшее рассмотрение

В 2022 году судья Алекс Майерс частично поддержал позицию штата, признав, что сам факт обязательного труда не нарушает права заключенных, если к ним не применяется физическое или юридическое принуждение.

После этого заключенные подали апелляцию, но суд высшей инстанции отказался пересматривать дело.

Теперь процесс рассматривает судья Сара Уоллес, которая в декабре 2024 года разрешила коллективный иск и в августе 2025-го отклонила просьбы обеих сторон о закрытии дела.

Слушания продолжаются и должны завершиться до 17 октября 2025 года.

Контекст

Несмотря на официальный запрет рабства в Конституции США, во многих штатах до сих пор действуют законы, позволяющие заключенным работать в рамках наказания. Подобные иски уже поданы в штатах Алабама, Калифорния, Луизиана и Техас.