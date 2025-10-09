Президент США Дональд Трамп увів війська до Чикаго — що відомо

Сотні нацгвардійців прибули до Чикаго для охорони федеральних об’єктів на тлі протестів і судових суперечок навколо імміграційної політики Трампа.

Фото: REUTERS/Jim Vondruska

Сотні бійців Національної гвардії зі штату Техас прибули до військового тренувального центру поблизу Чикаго для підтримки міграційних обмежень, запроваджених президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє ВВС.

Видання вказує, що Трамп назвав Чикаго «зоною війни» після низки протестів проти дій федеральних імміграційних служб у третьому за розміром місті США.

Водночас місцева влада категорично виступає проти цього кроку.

Як повідомляється, перші підрозділи можуть розпочати роботу вже у середу. На території навчального центру Армійського резерву, розташованого за 80 км від Чикаго, встановили тимчасові трейлери для проживання військових. У вівторок увечері навколо бази звели огорожу.

Місцева влада зазначає, що не отримала детальної інформації про завдання військових. За словами Трампа, присутність Нацгвардії необхідна, щоб «припинити насильство в містах, якими керують демократи», посилити боротьбу зі злочинністю та забезпечити виконання депортаційних ініціатив.

Бійці Нацгвардії не мають повноважень здійснювати арешти чи обшуки. Їхня роль полягає у захисті федеральних службовців і майна.

Раніше Трамп уже відправляв нацгвардійців до Лос-Анджелеса та Вашингтона, а також наказав ввести їх у Мемфіс і Портленд. Проте федеральний суд тимчасово заблокував розгортання в Портленді, тоді як у Чикаго дозвіл залишився чинним.

Останні тижні Чикаго охопили масові демонстрації проти імміграційної політики. Частина протестів відбувалася біля будівель ICE — федерального агентства з питань імміграції.

9 жовтня суд розглядатиме позов штату Іллінойс і міста Чикаго, які вимагають заборонити федеральний контроль над нацгвардійцями зі свого штату та з Техасу.

