Президент США Дональд Трамп ввел войска в Чикаго — что известно

08:00, 9 октября 2025
Сотни нацгвардейцев прибыли в Чикаго для охраны федеральных объектов на фоне протестов и судебных споров вокруг иммиграционной политики Трампа.
Фото: REUTERS/Jim Vondruska
Сотни бойцов Национальной гвардии из штата Техас прибыли в военный учебный центр недалеко от Чикаго для поддержки миграционных ограничений, введенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает ВВС.

Издание отмечает, что Трамп назвал Чикаго «зоной войны» после серии протестов против действий федеральных иммиграционных служб в третьем по величине городе США.

В то же время местные власти категорически выступают против этого шага.

Как сообщается, первые подразделения могут приступить к работе уже в среду. На территории учебного центра Армейского резерва, расположенного в 80 км от Чикаго, установлены временные трейлеры для проживания военных. Во вторник вечером вокруг базы возвели ограждение.

Местные власти отмечают, что не получили подробной информации о задачах военных. По словам Трампа, присутствие Нацгвардии необходимо, чтобы «прекратить насилие в городах, которыми управляют демократы», усилить борьбу с преступностью и обеспечить выполнение депортационных инициатив.

Бойцы Нацгвардии не имеют полномочий проводить аресты или обыски. Их роль заключается в защите федеральных служащих и имущества.

Ранее Трамп уже направлял нацгвардейцев в Лос-Анджелес и Вашингтон, а также приказал ввести их в Мемфис и Портленд. Однако федеральный суд временно заблокировал развертывание в Портленде, тогда как в Чикаго разрешение осталось в силе.

В последние недели Чикаго охватили массовые демонстрации против иммиграционной политики. Часть протестов проходила у зданий ICE — федерального агентства по вопросам иммиграции.

9 октября суд рассмотрит иск штата Иллинойс и города Чикаго, которые требуют запретить федеральный контроль над нацгвардейцами из своего штата и из Техаса.

