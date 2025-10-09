«Великий день»: Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС підписали перший етап мирного плану

За його словами, документ передбачає швидке звільнення всіх заручників і відведення ізраїльських військ до узгодженої лінії.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та ХАМАС погодилися на першу фазу мирного плану, яка передбачає звільнення всіх заручників і виведення ізраїльських військ до узгодженої лінії. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Це перші кроки до міцного, тривалого та справедливого миру. Усі сторони будуть поставлені у рівні умови», — написав Трамп.

Він назвав це «великим днем для арабського та мусульманського світу, Ізраїлю, усіх сусідніх країн і Сполучених Штатів Америки» та подякував посередникам із Катару, Єгипту та Туреччини за участь у домовленостях.

«Це історична й безпрецедентна подія. Благословенні миротворці!» — підсумував Трамп.

Крім того, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу оголосив це «великим днем для Ізраїлю» та зазначив, що скличе уряд, щоб «затвердити угоду і повернути всіх заручників додому».

«Заручники будуть звільнені через 72 години після того, як ізраїльський уряд схвалить угоду. Очікується, що це станеться не пізніше понеділка», – повідомив неназваний американський високопосадовець виданню Axios.

