«Великий день»: Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана

По его словам, документ предусматривает скорое освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласились на первую фазу мирного плана, которая предусматривает освобождение всех заложников и вывод израильских войск к согласованной линии. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Это первые шаги к прочному, долгосрочному и справедливому миру. Все стороны будут поставлены в равные условия», — написал Трамп.

Он назвал это «великим днем для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и Соединенных Штатов Америки» и поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции за участие в переговорах.

«Это историческое и беспрецедентное событие. Благословенны миротворцы!» — подчеркнул Трамп.

Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это «великим днем для Израиля» и отметил, что созовет правительство, чтобы «утвердить соглашение и вернуть всех заложников домой».

«Заложники будут освобождены через 72 часа после того, как израильское правительство одобрит соглашение. Ожидается, что это произойдет не позднее понедельника», — сообщил неназванный американский высокопоставленный чиновник изданию Axios.

