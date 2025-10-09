Практика судів
Польща готується до боротьби з «генералами з животами»

18:23, 9 жовтня 2025
Дослідження показало, що 58% солдатів старше 50 років мають надмірну вагу, а 46% курять.
Віцепрем'єр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камыш заявив, що готується план тренувань для польської армії, спрямований на підвищення фізичної форми солдатів. Про це повідомляє RMF24.

За даними дослідження Військового медичного інституту, стан здоров'я частини польських військовослужбовців незадовільний. Основна проблема — надмірна вага, яка стосується 58% солдатів старше 50 років.

Ще серйозніша ситуація з шкідливими звичками: 46% польських солдатів курять, що є найгіршим показником у НАТО. Для порівняння, серед американських військових частка курців не перевищує 20%.

Голова Бюро національної безпеки Польщі Славомір Ценкевич у програмі Polsat «Гість подій» визнав наявність у польській армії «генералів з животами». Він запропонував брати приклад з американської армії в питаннях фізичної підготовки, посилаючись на слова міністра оборони США Піта Гегсета про неприйнятність «товстих генералів і адміралів у Пентагоні».

Інструктор з виживання Павло Шлендак зазначив, що погана фізична форма солдатів відображає сучасний спосіб життя: «Це покоління, яке сидить за телефонами та комп'ютерами і має проблеми з фізичною формою. Хлопці не дуже сильні».

Полковник професор Павло Кшесинський з Військового медичного інституту додав, що на здоров'я впливають стрес і геополітична ситуація, які погіршують фізичний стан.

Косіняк-Камыш запевнив, що відомство працює над покращенням умов життя солдатів. «Нехай Ценкевич буде спокійний. У нас є іспити з фізкультури для всіх, у тому числі для найважливіших командирів і генералів. Під час мого перебування на посаді ми розпочали створення медичних підрозділів. Мої попередники цим не займалися, тому прошу не хвилюватися», — сказав він.

Польська армія налічує 215 тисяч солдатів, з них понад 150 тисяч професійних. Міністерство оборони заявило, що покращення фізичної підготовки стане пріоритетом, і «армія знову стане армією».

