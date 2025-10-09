Польша готовится к борьбе с «генералами с животами»

Исследование показало, что 58% солдат старше 50 лет имеют избыточный вес, а 46% курят.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что готовится план тренировок для польской армии, направленный на повышение физической формы солдат. Об этом сообщает RMF24.

По данным исследования Военного медицинского института, состояние здоровья части польских военнослужащих неудовлетворительное. Основная проблема — избыточный вес, который касается 58% солдат старше 50 лет.

Еще более серьезная ситуация с вредными привычками: 46% польских солдат курят, что является худшим показателем в НАТО. Для сравнения, среди американских военных доля курильщиков не превышает 20%.

Глава Бюро национальной безопасности Польши Славомир Ценкевич в программе Polsat «Гость событий» признал наличие в польской армии «генералов с животами». Он предложил брать пример с американской армии в вопросах физической подготовки, ссылаясь на слова министра обороны США Пита Хэгсета о неприемлемости «толстых генералов и адмиралов в Пентагоне».

Инструктор по выживанию Павел Шлендак отметил, что плохая физическая форма солдат отражает современный образ жизни: «Это поколение, которое сидит за телефонами и компьютерами и имеет проблемы с физической формой. Ребята не очень сильные».

Полковник профессор Павел Кшесинский из Военного медицинского института добавил, что на здоровье влияют стресс и геополитическая ситуация, которые ухудшают физическое состояние.

Косиняк-Камыш заверил, что ведомство работает над улучшением условий жизни солдат. «Пусть Ценкевич будет спокоен. У нас есть экзамены по физкультуре для всех, в том числе для самых важных командиров и генералов. Во время моего пребывания в должности мы начали создание медицинских подразделений. Мои предшественники этим не занимались, поэтому прошу не волноваться», — сказал он.

Польская армия насчитывает 215 тысяч солдат, из них более 150 тысяч профессиональных. Министерство обороны заявило, что улучшение физической подготовки станет приоритетом, и «армия снова станет армией».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.