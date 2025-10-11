Практика судів
У США судили ексслужбовця ВПС за те, що розповів секретну інформацію на сайті знайомств

14:51, 11 жовтня 2025
Девід Слейтер передавав таємну інформацію про війну в Україні невідомій особі.
Окружний суд США в Лінкольні, штат Небраска, засудив 63-річного Девіда Слейтера, колишнього цивільного працівника Військово-повітряних сил США, до 70 місяців ув’язнення за розголошення секретної інформації про російсько-українську війну. Про це повідомляє ABC News.

Слейтеру також призначено штраф у розмірі 25 тисяч доларів і рік нагляду після звільнення. У липні він визнав провину за звинуваченням у розголошенні секретної інформації про національну оборону, після чого два інших звинувачення з нього зняли.

Слейтера, підполковника у відставці, затримали у 2024 році. Він працював цивільним співробітником у Стратегічному командуванні США на авіабазі Оффатт у Небрасці після завершення військової служби у 2020 році. Маючи допуск до таємної інформації, з серпня 2021 року до квітня 2022 року він відвідував брифінги про російсько-українську війну, які мали гриф «таємно».

Прокурори встановили, що Слейтер передавав отриману інформацію через сайт знайомств невідомій особі, яка представлялася жінкою з України. Йшлося, зокрема, про дані щодо військових цілей і російських військових можливостей, пов’язаних із вторгненням Росії в Україну.

Згідно з обвинувальним актом, співрозмовниця регулярно просила Слейтера надавати секретні дані. В одному з повідомлень вона назвала його «моїм таємним інформатором», в іншому написала: «Ти мій таємний агент. З любов’ю». В ще одному повідомленні йшлося: «Дейве, сподіваюся, завтра НАТО підготує дуже приємний «сюрприз» для [глави РФ Володимира] Путіна! Ти мені розповіси?».

Судові документи не розкривають особу співрозмовниці та не вказують, чи діяла вона від імені України чи Росії. Речниця прокуратури США 10 жовтня повідомила, що цю інформацію не можуть надати.

