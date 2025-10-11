Практика судов
В США судили экс-служащего ВВС за то, что он раскрыл секретную информацию на сайте знакомств

14:51, 11 октября 2025
Дэвид Слейтер передавал секретную информацию о войне в Украине неизвестному лицу.
Окружной суд США в Линкольне, штат Небраска, приговорил 63-летнего Дэвида Слейтера, бывшего гражданского работника Военно-воздушных сил США, к 70 месяцам тюремного заключения за разглашение секретной информации о российско-украинской войне. Об этом сообщает ABC News.

Слейтеру также назначен штраф в размере 25 тысяч долларов и год надзора после освобождения. В июле он признал вину по обвинению в разглашении секретной информации о национальной обороне, после чего два других обвинения с него сняли.

Слейтер, подполковник в отставке, был задержан в 2024 году. Он работал гражданским сотрудником в Стратегическом командовании США на авиабазе Оффатт в Небраске после завершения военной службы в 2020 году. Имея допуск к секретной информации, с августа 2021 года по апрель 2022 года он посещал брифинги о российско-украинской войне, которые имели гриф «секретно».

Прокуроры установили, что Слейтер передавал полученную информацию через сайт знакомств неизвестному лицу, которое представлялось женщиной из Украины. Речь шла, в частности, о данных о военных целях и российских военных возможностях, связанных с вторжением России в Украину.

Согласно обвинительному акту, собеседница регулярно просила Слейтера предоставлять секретные данные. В одном из сообщений она назвала его «моим тайным информатором», в другом написала: «Ты мой тайный агент. С любовью». В еще одном сообщении говорилось: «Дейв, надеюсь, завтра НАТО подготовит очень приятный «сюрприз» для [главы РФ Владимира] Путина! Ты мне расскажешь?».

Судебные документы не раскрывают личность собеседницы и не указывают, действовала ли она от имени Украины или России. Пресс-секретарь прокуратуры США 10 октября сообщила, что эту информацию предоставить не могут.

суд США

