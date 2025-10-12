Практика судів
  1. У світі

В США люди виграють суди за допомогою ChatGPT замість адвокатів

15:13, 12 жовтня 2025
Американці дедалі частіше використовують штучний інтелект для підготовки документів і захисту своїх прав у суді, заощаджуючи на послугах юристів.
В США люди виграють суди за допомогою ChatGPT замість адвокатів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США зростає кількість випадків, коли люди використовують штучний інтелект замість юристів у судових справах. Як повідомляє NBC News, мешканка міста Лонг-Біч (штат Каліфорнія) Лінн Вайт виграла суд і змогла залишитися у своєму житлі завдяки чат-ботам ChatGPT і Perplexity.

Як ШІ допоміг виграти справу

Спочатку Вайт програла суд через заборгованість за оренду трейлера. Вона хотіла подати апеляцію, посилаючись на пандемійні правила округу Лос-Анджелес, які дозволяли відстрочити оплату оренди на 12 місяців. Проте самостійно розібратися в юридичних деталях вона не змогла.

Жінка звернулася по допомогу до нейромереж. Вона завантажувала у ChatGPT та Perplexity документи справи, отримуючи аналітику з ключових питань: помилки в рішенні судді, можливі стратегії захисту, відповідні закони та формулювання для апеляції.

Після кількох місяців судових розглядів Вайт вдалося скасувати рішення про виселення. Вона уникла штрафів на суму 55 тисяч доларів і звільнилася від сплати 18 тисяч доларів заборгованості з оренди.

Новий тренд: ШІ замість юристів

За словами американських юристів, за останній рік у США значно зросла кількість справ, які розглядаються у спрощеному порядку — без участі адвокатів. Все більше громадян віддають перевагу штучному інтелекту, який може пояснити закон простими словами та не потребує значних витрат.

Журналісти NBC поспілкувалися більш ніж із 15 учасниками судових процесів, адвокатами та розробниками ІІ-систем. Вони відзначають, що нейромережі допомагають людям розібратися в юридичних процедурах, перекласти складну мову закону у зрозумілі пояснення й суттєво заощадити на адвокатських послугах.

Ризики використання штучного інтелекту

Разом із тим, експерти попереджають про ризики. Інколи ІІ може вигадувати факти або надавати неточну інформацію, що призводить до штрафів і помилок у документах.

Американець Ерл Такефман, який використав ChatGPT для підготовки судових матеріалів, розповів:

«Мені й на думку не спадало, що ChatGPT може просто вигадати юридичний випадок. На жаль, я переконався в цьому на власному досвіді. Коли я сказав про це ШІ, він вибачився».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США штучний інтелект технології ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін затвердив порядок тренінгів з кібергігієни для міністрів та депутатів

Метою є формування у них практичних навичок безпечного користування інтернетом.

Верховна Рада розгляне нову редакцію Цивільного кодексу, в якій Руслан Стефанчук з колегами пропонує увести поняття «доброзвичайність» і «зняття корпоративної вуалі»

Руслан Стефанчук пропонує нову редакцію Цивільного кодексу, в якій з’являться поняття «доброзвичайність» (boni mores) і «зняття корпоративної вуалі», а також буде закріплено презумпцію приватних відносин.

Верховна Рада розгляне законопроект про відновлення конкурсів на держслужбу

Конкурси планують відновити з 1 червня 2026 року.

З бюджету НАБУ на 2025 рік знімуть 320 млн грн, з ВАКС, БЕБ та Офісу Генпрокурора – приблизно по 50 млн – проект змін до бюджету

З 324 млрд грн видатків, які планується віднайти на потреби нацбезпеки, один мільярд буде забезпечений за рахунок скорочення бюджетів НАБУ, Мінсоцполітики, Рахункової палати, Офісу Генпрокурора, ВАКС і БЕБ.

Голів місцевих держадміністрацій зроблять держслужбовцями та відбиратимуть за конкурсом – комітет рекомендував законопроект

Законопроектом пропонується встановити, що голови та заступники місцевих державних адміністрацій повинні бути державними службовцями, а відбирати їх – за конкурсом.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Грищук
    Оксана Грищук
    суддя Конституційного Суду України