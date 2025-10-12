В США люди виграють суди за допомогою ChatGPT замість адвокатів

Американці дедалі частіше використовують штучний інтелект для підготовки документів і захисту своїх прав у суді, заощаджуючи на послугах юристів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США зростає кількість випадків, коли люди використовують штучний інтелект замість юристів у судових справах. Як повідомляє NBC News, мешканка міста Лонг-Біч (штат Каліфорнія) Лінн Вайт виграла суд і змогла залишитися у своєму житлі завдяки чат-ботам ChatGPT і Perplexity.

Як ШІ допоміг виграти справу

Спочатку Вайт програла суд через заборгованість за оренду трейлера. Вона хотіла подати апеляцію, посилаючись на пандемійні правила округу Лос-Анджелес, які дозволяли відстрочити оплату оренди на 12 місяців. Проте самостійно розібратися в юридичних деталях вона не змогла.

Жінка звернулася по допомогу до нейромереж. Вона завантажувала у ChatGPT та Perplexity документи справи, отримуючи аналітику з ключових питань: помилки в рішенні судді, можливі стратегії захисту, відповідні закони та формулювання для апеляції.

Після кількох місяців судових розглядів Вайт вдалося скасувати рішення про виселення. Вона уникла штрафів на суму 55 тисяч доларів і звільнилася від сплати 18 тисяч доларів заборгованості з оренди.

Новий тренд: ШІ замість юристів

За словами американських юристів, за останній рік у США значно зросла кількість справ, які розглядаються у спрощеному порядку — без участі адвокатів. Все більше громадян віддають перевагу штучному інтелекту, який може пояснити закон простими словами та не потребує значних витрат.

Журналісти NBC поспілкувалися більш ніж із 15 учасниками судових процесів, адвокатами та розробниками ІІ-систем. Вони відзначають, що нейромережі допомагають людям розібратися в юридичних процедурах, перекласти складну мову закону у зрозумілі пояснення й суттєво заощадити на адвокатських послугах.

Ризики використання штучного інтелекту

Разом із тим, експерти попереджають про ризики. Інколи ІІ може вигадувати факти або надавати неточну інформацію, що призводить до штрафів і помилок у документах.

Американець Ерл Такефман, який використав ChatGPT для підготовки судових матеріалів, розповів:

«Мені й на думку не спадало, що ChatGPT може просто вигадати юридичний випадок. На жаль, я переконався в цьому на власному досвіді. Коли я сказав про це ШІ, він вибачився».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.