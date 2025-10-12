В США люди выигрывают суды с помощью ChatGPT вместо адвокатов

Американцы все чаще используют искусственный интеллект для подготовки документов и защиты своих прав в суде, экономя на услугах юристов.

В США растет количество случаев, когда люди используют искусственный интеллект вместо юристов в судебных делах. Как сообщает NBC News, жительница города Лонг-Бич (штат Калифорния) Линн Уайт выиграла суд и смогла остаться в своем жилье благодаря чат-ботам ChatGPT и Perplexity.

Как ИИ помог выиграть дело

Сначала Уайт проиграла суд из-за задолженности по аренде трейлера. Она хотела подать апелляцию, ссылаясь на пандемийные правила округа Лос-Анджелес, которые разрешали отсрочить оплату аренды на 12 месяцев. Однако самостоятельно разобраться в юридических деталях она не смогла.

Женщина обратилась за помощью к нейросетям. Она загружала в ChatGPT и Perplexity документы по делу, получая аналитику по ключевым вопросам: ошибки в решении судьи, возможные стратегии защиты, применимые законы и формулировки для апелляции.

После нескольких месяцев судебных разбирательств Уайт удалось отменить решение о выселении. Она избежала штрафов на сумму 55 тысяч долларов и была освобождена от уплаты 18 тысяч долларов задолженности по аренде.

Новый тренд: ИИ вместо юристов

По словам американских юристов, за последний год в США значительно выросло количество дел, рассматриваемых в упрощенном порядке — без участия адвокатов. Все больше граждан отдают предпочтение искусственному интеллекту, который может объяснить закон простыми словами и не требует значительных расходов.

Журналисты NBC пообщались более чем с 15 участниками судебных процессов, адвокатами и разработчиками ИИ-систем. Они отмечают, что нейросети помогают людям разобраться в юридических процедурах, перевести сложный юридический язык в понятные объяснения и значительно сэкономить на услугах адвокатов.

Риски использования искусственного интеллекта

В то же время эксперты предупреждают о рисках. Иногда ИИ может выдумывать факты или предоставлять неточную информацию, что приводит к штрафам и ошибкам в документах.

Американец Эрл Такефман, использовавший ChatGPT для подготовки судебных материалов, рассказал:

«Мне и в голову не приходило, что ChatGPT может просто выдумать юридический случай. К сожалению, я убедился в этом на собственном опыте. Когда я сказал об этом ИИ, он извинился».

