«Це був обман, більший за Вотергейт» – Трамп вимагає відновити розслідування свого імпічменту

Трамп закликав відновити розслідування щодо імпічменту 2019 року.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп закликав відновити розслідування процедури імпічменту, розпочатої проти нього восени 2019 року.

Трамп назвав той процес «набагато масштабнішим і незаконним обманом, ніж Вотергейт» і висловив сподівання, що «відповідні органи, включно з Конгресом, розслідують це».

Він також звинуватив конгресмена Адама Шиффа, який у 2019 році обіймав посаду заступника голови Комітету з розвідки Палати представників, у «нечесності й корупції».

«Скандал з імпічментом в Україні (проти мене!) був набагато більшим незаконним обманом, ніж Вотергейт. Я щиро сподіваюся, що необхідні органи, включно з Конгресом, розслідують це! Адам «Schiffty» Шифф був дуже нечесним і корумпованим. Було порушено та просто зламано так багато законів і процедур!!!», — написав Трамп.

У 2019 році представники Демократичної партії в Палаті представників США ініціювали процедуру імпічменту проти тодішнього президента Дональда Трампа після його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи заявляли, що Трамп нібито чинив тиск на Зеленського, щоб отримати компрометуючу інформацію про родину Джо Байдена.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.