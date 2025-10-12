«Это был обман, большее, чем Уотергейт» – Трамп требует возобновить расследование своего импичмента

Трамп призвал возобновить расследование по импичменту 2019 года.

Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп призвал возобновить расследование процедуры импичмента, начатой против него осенью 2019 года.

Трамп назвал этот процесс «гораздо более масштабным и незаконным обманом, чем Уотергейт» и выразил надежду, что «соответствующие органы, включая Конгресс, расследуют это».

Он также обвинил конгрессмена Адама Шиффа, который в 2019 году занимал должность заместителя председателя Комитета по разведке Палаты представителей, в «нечестности и коррупции».

«Скандал с импичментом в Украине (против меня!) был гораздо большим незаконным обманом, чем Уотергейт. Я искренне надеюсь, что необходимые органы, включая Конгресс, расследуют это! Адам «Schiffty» Шифф был очень нечестным и коррумпированным. Было нарушено и просто сломано так много законов и процедур!!!», — написал Трамп.

В 2019 году представители Демократической партии в Палате представителей США инициировали процедуру импичмента против тогдашнего президента Дональда Трампа после его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Демократы заявляли, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы получить компрометирующую информацию о семье Джо Байдена.

