Трамп разом з лідерами Єгипту, Катару та Туреччини підписав угоду про припинення вогню в Газі

Президент США назвав домовленість історичною та заявив, що вона «дозволить запобігти Третій світовій війні».

Лідери США, Єгипту, Катару та Туреччини підписали підсумкову угоду про припинення вогню в Газі. Про це повідомляє Reuters.

Так, президент США Дональд Трамп підписав угоду разом із президентом Єгипту Абделем Фаттах ас-Сісі, еміром Катару Тамімом бін Хамад Аль Тані та президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час саміту в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.

«На це пішло три тисячі років, але тепер на Близькому Сході буде мир, угода щодо Гази офіційно підписана», — сказав президент США.

Трамп заявив, що угода настільки масштабна, що «дозволить запобігти Третій світовій війні», яка, за його словами, могла відбутися на Близькому Сході.

