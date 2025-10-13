Трамп вместе с лидерами Египта, Катара и Турции подписал соглашение о прекращении огня в Газе

Президент США назвал соглашение историческим и заявил, что оно «позволит предотвратить Третью мировую войну».

Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает Reuters.

Так, президент США Дональд Трамп подписал соглашение вместе с президентом Египта Абделем Фаттах ас-Сиси, эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом во время саммита в египетском городе Шарм-эш-Шейх.

«На это ушло три тысячи лет, но теперь на Ближнем Востоке будет мир, соглашение по Газе официально подписано», — сказал президент США.

Трамп заявил, что соглашение настолько масштабное, что «позволит предотвратить Третью мировую войну», которая, по его словам, могла бы произойти на Ближнем Востоке.

