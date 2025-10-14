Президент Мадагаскару втік з країни на тлі протестів

Масові протести та бунт у війську змусили Андрі Раджоеліну залишити країну, яку охопила політична криза.

Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна був евакуйований з країни французьким військовим літаком після того, як масові протести та бунт у війську поставили його владу під загрозу. Про це повідомляє французьке видання RFI, посилаючись на джерела.

За інформацією, рішення про евакуацію Раджоеліни було ухвалено в результаті домовленості між ним і президентом Франції Еммануелем Макроном. У Парижі наголосили, що Франція не втручається у внутрішню політичну кризу Мадагаскару, яка триває від 25 вересня.

Протести переросли у національний рух

Невдоволення спалахнуло через масові перебої з водопостачанням і електрикою, але швидко переросло у загальнонаціональний протест, учасники якого вимагають відставки Раджоеліни.

Сили безпеки застосовують силу для розгону демонстрацій, однак частина військових перейшла на бік протестувальників і взяла під контроль жандармерію.

Президент зник перед виступом

Раджоеліна планував звернутися до нації в понеділок увечері, але його місцеперебування залишалося невідомим, доки не з’явилися підтвердження про евакуацію.

«Президент сьогодні о 19:00 виступить перед народом Мадагаскару», — йшлося в офіційному повідомленні на сторінці адміністрації.

Втім, глава держави так і не з’явився публічно після того, як військові, що підтримують протест, заявили про контроль над жандармерією.

Ознаки спроби перевороту

Напередодні адміністрація Раджоеліни попередила про можливу спробу перевороту з боку елітного підрозділу Capsat, вказує видання.

Місцеві ЗМІ повідомили, що колишній прем’єр-міністр Крістіан Нцай і бізнесмен Мамі Раватоманга, близький соратник президента, втекли до Маврикію приватним літаком у ніч із суботи на неділю.

Сам Раджоеліна того дня не з’явився на церемонії призначення нового голови жандармерії, генерала Ноноса Мбіна Мамелісона.

На події були присутні міністр оборони генерал Дерамасінджака Ракутуарівело та генерал Демостен Пікулас, якого повстанці з Capsat назвали новим командувачем армії.

