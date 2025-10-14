Практика судів
  1. У світі

Президент Мадагаскару втік з країни на тлі протестів

10:41, 14 жовтня 2025
Масові протести та бунт у війську змусили Андрі Раджоеліну залишити країну, яку охопила політична криза.
Президент Мадагаскару втік з країни на тлі протестів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Мадагаскару Андрі Раджоеліна був евакуйований з країни французьким військовим літаком після того, як масові протести та бунт у війську поставили його владу під загрозу. Про це повідомляє французьке видання RFI, посилаючись на джерела.

За інформацією, рішення про евакуацію Раджоеліни було ухвалено в результаті домовленості між ним і президентом Франції Еммануелем Макроном. У Парижі наголосили, що Франція не втручається у внутрішню політичну кризу Мадагаскару, яка триває від 25 вересня.

Протести переросли у національний рух

Невдоволення спалахнуло через масові перебої з водопостачанням і електрикою, але швидко переросло у загальнонаціональний протест, учасники якого вимагають відставки Раджоеліни.

Сили безпеки застосовують силу для розгону демонстрацій, однак частина військових перейшла на бік протестувальників і взяла під контроль жандармерію.

Президент зник перед виступом

Раджоеліна планував звернутися до нації в понеділок увечері, але його місцеперебування залишалося невідомим, доки не з’явилися підтвердження про евакуацію.

«Президент сьогодні о 19:00 виступить перед народом Мадагаскару», — йшлося в офіційному повідомленні на сторінці адміністрації.

Втім, глава держави так і не з’явився публічно після того, як військові, що підтримують протест, заявили про контроль над жандармерією.

Ознаки спроби перевороту

Напередодні адміністрація Раджоеліни попередила про можливу спробу перевороту з боку елітного підрозділу Capsat, вказує видання.

Місцеві ЗМІ повідомили, що колишній прем’єр-міністр Крістіан Нцай і бізнесмен Мамі Раватоманга, близький соратник президента, втекли до Маврикію приватним літаком у ніч із суботи на неділю.

Сам Раджоеліна того дня не з’явився на церемонії призначення нового голови жандармерії, генерала Ноноса Мбіна Мамелісона.

На події були присутні міністр оборони генерал Дерамасінджака Ракутуарівело та генерал Демостен Пікулас, якого повстанці з Capsat назвали новим командувачем армії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

президент

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
До заяви про усиновлення дитини не потрібно буде додавати медичний висновок про стан здоров’я заявника – Кабмін ініціював зміни до ЦПК

Відомостей про стан здоров’я будуть брати з електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Верховний Суд пояснив, коли ненадання можливості конфіденційного спілкування між адвокатом та підзахисним не є порушенням КПК

Верховний Суд вказав, що вважає обґрунтованими доводи захисту про те, що прокурором після оголошення обвинуваченому про підозру не було надано можливості конфіденційного спілкування між захисником та підзахисним, однак це у даному випадку не є істотним порушенням КПК.

Мін’юст попросив Верховну Раду «розморозити» рівень зарплати судових експертів у проекті бюджету на 2026 рік

Зарплата судових експертів вже 7-ий рік «заморожується» законом про держбюджет – Мін’юст попросив або «розморозити» норму, щоб зарплата експертів НДУСЕ Мін'юсту становила близько 94 тисяч грн, або підняти її до середнього рівня інших експертних установ – 60 тисяч грн.

Новий конкурс на посади суддів Конституційного Суду по квоті Верховної Ради вже оголошено, але є нюанс

У Верховній Раді буде розроблено законопроект, який уточнює повноваження Дорадчої групи експертів під умовною назвою – «запобіжник для ідіотів».

В Україні можуть повністю заборонити нікотинові подушечки та саше – законопроект

Михайло Радуцький разом з колегами вніс законопроект про заборону оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації в України нікотинових виробів для орального застосування – зокрема нікотинових подушечок та саше.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Дмитро Михайленко
    Дмитро Михайленко
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду