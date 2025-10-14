Практика судов
  1. В мире

Президент Мадагаскара бежал из страны на фоне протестов

10:41, 14 октября 2025
Массовые протесты и мятеж в армии заставили Андри Раджоэлину покинуть страну, охваченную политическим кризисом.
Президент Мадагаскара бежал из страны на фоне протестов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина был эвакуирован из страны французским военным самолетом после того, как массовые протесты и мятеж в армии поставили его власть под угрозу. Об этом сообщает французское издание RFI со ссылкой на источники.

По информации, решение об эвакуации Раджоэлины было принято в результате договоренности между ним и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Париже подчеркнули, что Франция не вмешивается во внутренний политический кризис Мадагаскара, который продолжается с 25 сентября.

Протесты переросли в национальное движение

Недовольство вспыхнуло из-за массовых перебоев с водоснабжением и электричеством, но быстро переросло в общенациональный протест, участники которого требуют отставки Раджоэлины.

Силы безопасности применяют силу для разгона демонстраций, однако часть военных перешла на сторону протестующих и взяла под контроль жандармерию.

Президент исчез перед выступлением

Раджоэлина планировал обратиться к нации в понедельник вечером, но его местонахождение оставалось неизвестным до подтверждения информации об эвакуации.

«Президент сегодня в 19:00 выступит перед народом Мадагаскара», — говорилось в официальном сообщении на странице администрации.

Однако глава государства так и не появился публично после того, как военные, поддерживающие протест, заявили о контроле над жандармерией.

Признаки попытки переворота

Накануне администрация Раджоэлины предупредила о возможной попытке переворота со стороны элитного подразделения Capsat — того самого, которое помогло ему прийти к власти во время государственного переворота 2009 года.

Местные СМИ сообщили, что бывший премьер-министр Кристиан Нцай и бизнесмен Мами Раватоманга, близкий соратник президента, бежали на Маврикий частным самолетом в ночь с субботы на воскресенье.

Сам Раджоэлина в тот день не появился на церемонии назначения нового главы жандармерии, генерала Ноноса Мбина Мамелисона.

На мероприятии присутствовали министр обороны генерал Дерамасинджака Ракутуаривело и генерал Демосфен Пикулас, которого повстанцы из Capsat назвали новым командующим армией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

президент

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Киеве 70 тысяч мужчин находятся в розыске ТЦК, в Винницкой области – 120 тысяч – Галина Янченко

В общей сложности в Украине 1,5 млн мужчин не обновили военно-учетные данные и находятся в розыске – народный депутат Галина Янченко объяснила, зачем Верховная Рада приняла закон о бронировании «уклонистов».

К заявлению об усыновлении ребенка не нужно будет прилагать медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя – Кабмин инициировал изменения в ГПК

Сведения о состоянии здоровья будут брать из электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

Верховный Суд объяснил, когда непредоставление возможности конфиденциального общения между адвокатом и подзащитным не является нарушением УПК

Верховный Суд указал, что считает обоснованными доводы защиты о том, что прокурором после объявления обвиняемому о подозрении не была предоставлена возможность конфиденциального общения между защитником и подзащитным, однако это в данном случае не является существенным нарушением УПК.

Минюст попросил Верховную Раду «разморозить» уровень зарплаты судебных экспертов в проекте бюджета на 2026 год

Зарплата судебных экспертов уже 7-й год «замораживается» законом о госбюджете – Минюст попросил либо «разморозить» норму, чтобы зарплата экспертов НИУСЭ Минюста составляла около 94 тысяч грн, либо поднять ее до среднего уровня других экспертных учреждений – 60 тысяч грн.

Новый конкурс на должности судей Конституционного Суда по квоте Верховной Рады уже объявлен, но есть нюанс

В Верховной Раде будет разработан законопроект, уточняющий полномочия Совещательной группы экспертов под рабочим названием – «предохранитель для идиотов».

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Антипова
    Ірина Антипова
    суддя Кіровського районного суду Кіровограда
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду