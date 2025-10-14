Президент Мадагаскара бежал из страны на фоне протестов

Массовые протесты и мятеж в армии заставили Андри Раджоэлину покинуть страну, охваченную политическим кризисом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Мадагаскара Андри Раджоэлина был эвакуирован из страны французским военным самолетом после того, как массовые протесты и мятеж в армии поставили его власть под угрозу. Об этом сообщает французское издание RFI со ссылкой на источники.

По информации, решение об эвакуации Раджоэлины было принято в результате договоренности между ним и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Париже подчеркнули, что Франция не вмешивается во внутренний политический кризис Мадагаскара, который продолжается с 25 сентября.

Протесты переросли в национальное движение

Недовольство вспыхнуло из-за массовых перебоев с водоснабжением и электричеством, но быстро переросло в общенациональный протест, участники которого требуют отставки Раджоэлины.

Силы безопасности применяют силу для разгона демонстраций, однако часть военных перешла на сторону протестующих и взяла под контроль жандармерию.

Президент исчез перед выступлением

Раджоэлина планировал обратиться к нации в понедельник вечером, но его местонахождение оставалось неизвестным до подтверждения информации об эвакуации.

«Президент сегодня в 19:00 выступит перед народом Мадагаскара», — говорилось в официальном сообщении на странице администрации.

Однако глава государства так и не появился публично после того, как военные, поддерживающие протест, заявили о контроле над жандармерией.

Признаки попытки переворота

Накануне администрация Раджоэлины предупредила о возможной попытке переворота со стороны элитного подразделения Capsat — того самого, которое помогло ему прийти к власти во время государственного переворота 2009 года.

Местные СМИ сообщили, что бывший премьер-министр Кристиан Нцай и бизнесмен Мами Раватоманга, близкий соратник президента, бежали на Маврикий частным самолетом в ночь с субботы на воскресенье.

Сам Раджоэлина в тот день не появился на церемонии назначения нового главы жандармерии, генерала Ноноса Мбина Мамелисона.

На мероприятии присутствовали министр обороны генерал Дерамасинджака Ракутуаривело и генерал Демосфен Пикулас, которого повстанцы из Capsat назвали новым командующим армией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.