Практика судів
  1. У світі

Баварія виступила за обмеження в’їзду українців 18-22 років – розглядаються різні сценарії

20:16, 24 жовтня 2025
Прем’єр Баварії Маркус Зедер закликав Берлін і Брюссель вплинути на Україну через зростання кількості запитів на захист.
Баварія виступила за обмеження в’їзду українців 18-22 років – розглядаються різні сценарії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Лідер партії «Християнсько-соціальний союз» і прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер виступив за обмеження в’їзду до Німеччини молодих українських чоловіків, які прибувають як біженці. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Кількість українців, які звертаються по захист у Німеччині, різко зросла від приблизно 100 на тиждень до 1000.

Зедер звернувся до урядів у Берліні та Брюсселі з вимогою контролювати та значно скоротити приплив молодих чоловіків із України. «Ми повинні контролювати та значно скоротити дедалі більший приплив молодих чоловіків з України. Тому ЄС та Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона змінила пом’якшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо дедалі більше молодих чоловіків з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину», – наголосив він.

Очільник Баварії посилив свої вимоги щодо політики стосовно біженців, закликаючи припинити виплату громадянської допомоги українцям призовного віку та чітко обмежити імміграцію. Він підкреслив, що Німеччина підтримує Україну зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою, але додав: «Нам також потрібні українські солдати, які захищатимуть свою країну. Якщо це не може бути зроблено добровільно, тоді так звана Директива про масовий приплив біженців має бути обмежена на рівні ЄС».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Німеччина ЄС біженець Бельгія кордон перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Сорока
    Юрій Сорока
    суддя Волинського окружного адміністративного суду
  • Сергій Болотін
    Сергій Болотін
    голова Хмельницького апеляційного суду
  • Олег Сушко
    Олег Сушко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Віктор Маслов
    Віктор Маслов
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Клименко
    Ігор Клименко
    міністр внутрішніх справ