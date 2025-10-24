Баварія виступила за обмеження в’їзду українців 18-22 років – розглядаються різні сценарії

Прем’єр Баварії Маркус Зедер закликав Берлін і Брюссель вплинути на Україну через зростання кількості запитів на захист.

Лідер партії «Християнсько-соціальний союз» і прем’єр-міністр Баварії Маркус Зедер виступив за обмеження в’їзду до Німеччини молодих українських чоловіків, які прибувають як біженці. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», з 28 серпня набули чинності нові правила, які дозволяють чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Кількість українців, які звертаються по захист у Німеччині, різко зросла від приблизно 100 на тиждень до 1000.

Зедер звернувся до урядів у Берліні та Брюсселі з вимогою контролювати та значно скоротити приплив молодих чоловіків із України. «Ми повинні контролювати та значно скоротити дедалі більший приплив молодих чоловіків з України. Тому ЄС та Берлін повинні вплинути на Україну, щоб вона змінила пом’якшені правила виїзду. Нікому не допоможе, якщо дедалі більше молодих чоловіків з України приїжджатимуть до Німеччини замість того, щоб захищати свою батьківщину», – наголосив він.

Очільник Баварії посилив свої вимоги щодо політики стосовно біженців, закликаючи припинити виплату громадянської допомоги українцям призовного віку та чітко обмежити імміграцію. Він підкреслив, що Німеччина підтримує Україну зброєю, фінансами та гуманітарною допомогою, але додав: «Нам також потрібні українські солдати, які захищатимуть свою країну. Якщо це не може бути зроблено добровільно, тоді так звана Директива про масовий приплив біженців має бути обмежена на рівні ЄС».

