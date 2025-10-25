Мер Вільнюса просить МЗС заборонити в’їзд російському реперу Моргенштерну до Литви

Валдас Бенкунскас звернувся до МЗС із проханням внести російського репера Моргенштерна до списку небажаних осіб.

Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Міністерства закордонних справ Литви із проханням розглянути можливість внесення російського виконавця Моргенштерна до списку небажаних осіб. Причиною стала запланована на кінець року поїздка артиста до столиці Литви, де він має виступити з концертом.

«Я не можу сидіти склавши руки і спостерігати, як утретє до Вільнюса приїжджає виконавець, який не може відповісти, чий Крим, публічно висловлює повагу Путіну і який за поданням СБУ внесений Міністерством культури України до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці», — заявив Бенкунскас.

За його словами, попередні звернення до свідомості організаторів не дали результатів, адже концерт Моргенштерна планують уже втретє після початку повномасштабної війни.

«Якщо після 24 лютого 2022 року концерт планується втретє, це вже потрібно оцінювати серйозніше, ніж просто апелювати до свідомості», — наголосив мер.

Бенкунскас пояснив, що міська влада не має повноважень забороняти в’їзд окремим особам, тому звернувся до МЗС із проханням також оцінити, чи не суперечить діяльність організатора концерту — латвійської компанії READY EVENTS, SIA — інформаційній безпеці Литви.

«Сподіваюся, що міністерство всебічно оцінить ситуацію та прийме найкраще рішення», — підсумував мер Вільнюса.

