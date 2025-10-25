Практика судів
  1. У світі

Мер Вільнюса просить МЗС заборонити в’їзд російському реперу Моргенштерну до Литви

16:01, 25 жовтня 2025
Валдас Бенкунскас звернувся до МЗС із проханням внести російського репера Моргенштерна до списку небажаних осіб.
Мер Вільнюса просить МЗС заборонити в’їзд російському реперу Моргенштерну до Литви
Фото з відкритих джерел
Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до Міністерства закордонних справ Литви із проханням розглянути можливість внесення російського виконавця Моргенштерна до списку небажаних осіб. Причиною стала запланована на кінець року поїздка артиста до столиці Литви, де він має виступити з концертом.

«Я не можу сидіти склавши руки і спостерігати, як утретє до Вільнюса приїжджає виконавець, який не може відповісти, чий Крим, публічно висловлює повагу Путіну і який за поданням СБУ внесений Міністерством культури України до списку осіб, що становлять загрозу національній безпеці», — заявив Бенкунскас.

За його словами, попередні звернення до свідомості організаторів не дали результатів, адже концерт Моргенштерна планують уже втретє після початку повномасштабної війни.

«Якщо після 24 лютого 2022 року концерт планується втретє, це вже потрібно оцінювати серйозніше, ніж просто апелювати до свідомості», — наголосив мер.

Бенкунскас пояснив, що міська влада не має повноважень забороняти в’їзд окремим особам, тому звернувся до МЗС із проханням також оцінити, чи не суперечить діяльність організатора концерту — латвійської компанії READY EVENTS, SIA — інформаційній безпеці Литви.

«Сподіваюся, що міністерство всебічно оцінить ситуацію та прийме найкраще рішення», — підсумував мер Вільнюса.

війна Литва

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

