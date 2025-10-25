Мэр Вильнюса просит МИД запретить въезд российскому рэперу Моргенштерну в Литву

Валдас Бенкунскас обратился в МИД с просьбой внести российского рэпера Моргенштерна в список нежелательных лиц.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в Министерство иностранных дел Литвы с просьбой рассмотреть возможность внесения российского исполнителя Моргенштерна в список нежелательных лиц. Причиной стало запланированное на конец года выступление артиста в столице Литвы.

«Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как в третий раз в Вильнюс приезжает исполнитель, который не может ответить, чей Крым, публично выражает уважение Путину и который по представлению СБУ внесен Министерством культуры Украины в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности», — заявил Бенкунскас.

По его словам, предыдущие обращения к сознательности организаторов не дали результатов, ведь концерт Моргенштерна планируют уже в третий раз после начала полномасштабной войны.

«Если после 24 февраля 2022 года концерт планируется в третий раз, это уже нужно оценивать серьезнее, чем просто апеллировать к сознательности», — подчеркнул мэр.

Бенкунскас пояснил, что городские власти не имеют полномочий запрещать въезд отдельным лицам, поэтому он обратился в МИД с просьбой также оценить, не противоречит ли деятельность организатора концерта — латвийской компании READY EVENTS, SIA — информационной безопасности Литвы.

«Надеюсь, что министерство всесторонне оценит ситуацию и примет наилучшее решение», — подытожил мэр Вильнюса.

