У Туреччині госпіталізували 60 медиків через отруєння

60 медичних працівників лікарні імені Ататюрка стали жертвами харчового отруєння.

У турецькій провінції Айдин зафіксовано масове харчове отруєння серед персоналу лікарні імені Ататюрка — після обідньої перерви симптоми отруєння відчули 60 працівників медзакладу. Про це пише NTV.

Медичному персоналу довелося звернутися до відділення невідкладної допомоги власної установи з підозрою на харчове отруєння.

Після обіду працівники лікарні почали скаржитися на типові ознаки отруєння — нудоту, блювання та розлади травлення.

Попередня перевірка встановила, що всі потерпілі під час обідньої перерви споживали страви з курятиною або продуктами, виготовленими на її основі.

Повідомляється, що стан здоров'я персоналу є задовільним. Зразки їжі були відправлені на експертизу до Управління охорони здоров'я та Управління сільського та лісового господарства провінції. За даним фактом триває розслідування.

