В Турции госпитализировали 60 медиков из-за отравления

60 медицинских работников больницы имени Ататюрко стали жертвами пищевого отравления.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В турецкой провинции Айдын зафиксировано массовое пищевое отравление среди персонала больницы имени Ататюрка - после обеденного перерыва симптомы отравления почувствовали 60 работников медучреждения. Об этом пишет NTV.

Медицинскому персоналу пришлось обратиться в отделение неотложной помощи собственного учреждения с подозрением на пищевое отравление.

После обеда работники больницы начали жаловаться на типичные признаки отравления – тошноту, рвоту и расстройства пищеварения.

Предварительная проверка установила, что все пострадавшие во время обеденного перерыва употребляли в пищу блюда с курятиной или продуктами, изготовленными на ее основе.

Сообщается, что состояние здоровья персонала удовлетворительное. Образцы пищи были отправлены на экспертизу в Управление здравоохранения и Управление сельского и лесного хозяйства провинции. По данному факту идет расследование.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.