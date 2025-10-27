Практика судів
У Нідерландах судять групу, яка планувала повалення уряду та створення «народної міліції»

20:42, 27 жовтня 2025
У Роттердамі розпочався суд над десятьма особами за спробу створити «народну владу» замість уряду.
У нідерландському місті Роттердам стартував судовий процес над десятьма фігурантами, яких звинувачують у спробі повалити владу в країні. Про це повідомила Генеральна прокуратура Нідерландів.

Справа стосується організації Common Law Nederland (CLNE), пізніше відомої як Volksraad, яка не визнає легітимність нідерландського уряду і прагне замінити його власною системою самоврядування з «шерифами», «народними радами» та «міліцією». За документами CLNE, нинішня система має бути скасована, а «міліція» повинна арештувати осіб, відповідальних за підтримку чинного режиму.

Прокуратура звинувачує двох підозрюваних, віком 55 і 67 років, у створенні злочинної організації в серпні 2022 року та підбурюванні до терористичного злочину. Решта фігурантів, за даними слідства, формували загони «міліції», тренувалися зі стрілецькою зброєю та готувалися до «арештів» місцевих посадовців. Найсуворіше покарання – сім років ув’язнення – прокуратура вимагає для трьох осіб із Девентера.

Генеральна прокуратура Нідерландів зазначила, що на розгляд справи виділено 10 днів.

