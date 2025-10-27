В Нидерландах судят группу, которая планировала свержение правительства и создание «народной милиции»

В Роттердаме начался суд над десятью лицами за попытку создать «народную власть» вместо правительства.

В нидерландском городе Роттердам стартовал судебный процесс над десятью фигурантами, которых обвиняют в попытке свергнуть власть в стране. Об этом сообщила Генеральная прокуратура Нидерландов.

Дело касается организации Common Law Nederland (CLNE), позже известной как Volksraad, которая не признает легитимность нидерландского правительства и стремится заменить его собственной системой самоуправления с «шерифами», «народными советами» и «милицией». По документам CLNE, нынешняя система должна быть отменена, а «милиция» должна арестовать лиц, ответственных за поддержку действующего режима.

Прокуратура обвиняет двух подозреваемых, в возрасте 55 и 67 лет, в создании преступной организации в августе 2022 года и подстрекательстве к террористическому преступлению. Остальные фигуранты, по данным следствия, формировали отряды «милиции», тренировались со стрелковым оружием и готовились к «арестам» местных чиновников. Самое суровое наказание – семь лет тюремного заключения – прокуратура требует для трех человек из Девентера.

Генеральная прокуратура Нидерландов отметила, что на рассмотрение дела выделено 10 дней.

