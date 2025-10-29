У США після ДТП втекли лабораторні мавпи — поліція попередила про ризик зараження вірусами

У штаті Міссісіпі перекинулася вантажівка, що перевозила мавп з Університету Тулейн.

Фото: Jasper County Sheriff's Department, Mississippi

У штаті Міссісіпі після аварії вантажівки 28 жовтня втекли кілька лабораторних мавп, яких перевозили для досліджень. Поліція заявила, що тварини могли бути носіями гепатиту C, герпесу та COVID-19. У результаті інциденту всіх мавп, окрім однієї, було знищено. Про це повідомив Департамент шерифа округу Джеспер.

Інцидент стався вдень: вантажівка, яка транспортувала мавп з Університету Тулейн (штат Луїзіана), перекинулася приблизно за 188 км на північ від міста Гейдельберг. Декілька макак-резусів вагою близько 18 кг покинули транспортний засіб.

У відомстві попередили, що ці тварини агресивні до людей і можуть становити загрозу здоров'ю. Для роботи з ними необхідні засоби індивідуального захисту, адже університетські мавпи є носіями гепатиту С, герпесу та COVID.

Пізніше управління шерифа заявило, що всі мавпи, що втекли, крім однієї, були знищені. Правоохоронці зв'язалися з компанією, що займається утилізацією тварин. Університет Тулейн 29 жовтня направить команду, щоб та забрала мавп, які все ще перебувають у клітках.

Попри твердження шерифа Майка Стрекера, представник Університету Тулейн — заступник віцепрезидента з питань комунікацій і медіа у коментарі Mississippi Free Press запевнив, що мавпи не були носіями жодних хвороб.

"Новини про те, що вони були інфіковані COVID, герпесом тощо, були помилковими", — сказав Стрекер.

