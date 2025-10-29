В США после ДТП убежали лабораторные обезьяны — полиция предупредила о риске заражения вирусами

В штате Миссисипи перевернулся грузовик, перевозивший обезьян из Университета Тулейн.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В штате Миссисипи после аварии грузовика 28 октября сбежали несколько лабораторных обезьян, перевозимых для исследований. Полиция заявила, что животные могли являться носителями гепатита C, герпеса и COVID-19. В результате инцидента все обезьяны, кроме одной, были уничтожены. Об этом сообщил Департамент шерифа округа Джеспер.

Инцидент произошел днем: грузовик, транспортировавший обезьян из Университета Тулейн (штат Луизиана), перевернулся примерно в 188 км к северу от города Гейдельберг. Несколько макак-резусов весом около 18 кг покинули транспортное средство.

В ведомстве предупредили, что эти животные агрессивны к людям и могут представлять угрозу здоровью. Для работы с ними необходимы средства индивидуальной защиты, ведь обезьяны являются носителями гепатита С, герпеса и COVID.

Позже управление шерифа заявило, что все сбежавшие обезьяны, кроме одной, были уничтожены. Правоохранители связались с компанией, занимающейся утилизацией животных. Университет Тулейн 29 октября направит команду, чтобы та забрала обезьян, которые все еще находятся в клетках.

Несмотря на утверждение шерифа Майка Стрекера, представитель Университета Тулейн — заместитель вице-президента по коммуникациям и медиа в комментарии Mississippi Free Press заверил, что обезьяны не были носителями никаких болезней.

"Новости о том, что они были инфицированы COVID, герпесом и тому подобное, были ошибочны", - сказал Стрекер.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.