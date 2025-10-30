Практика судів
У Китаї фітнес-центр пообіцяв Porsche за схуднення на 50 кг за три місяці

16:14, 30 жовтня 2025
Переможцю обіцяють розкішне авто, але експерти попереджають про ризики екстремального схуднення.
У Китаї фітнес-центр пообіцяв Porsche за схуднення на 50 кг за три місяці
У китайському місті Біньчжоу один із фітнес-центрів запустив гучний виклик — учаснику, який зможе скинути 50 кілограмів за три місяці, пообіцяли розкішний автомобіль Porsche Panamera. Про це повідомляє South China Morning Post.

Однак така ініціатива викликала хвилю критики та занепокоєння серед медиків, які попереджають про небезпечні наслідки екстремального схуднення.

Умови участі

Участь у програмі коштує 10 000 юанів (приблизно 1 400 доларів США). У вартість входить харчування та проживання у спільних кімнатах у закритому тренувальному центрі.

Фітнес-тренер на прізвище Ван підтвердив, що челендж справжній і вже стартував. За його словами, реєстрацію закриють після набору 30 учасників, і наразі записалося близько восьми людей.

Втім, організатори не розкривають деталей тренувальної програми, дієти чи критеріїв оцінювання. Тренер уточнив, що Porsche, обіцяний переможцю, не новий, а власна машина власника клубу — модель 2020 року.

Попередження лікарів

Відомий медичний блогер під ніком «доктор Цзен», який має близько 3,5 млн підписників на Weibo, різко розкритикував ідею.

«Худнути на пів кілограма щодня — це надто швидко. Якщо людина не має критичної надмірної ваги, то замість жиру втрачається м’язова маса. Це може спричинити гормональні порушення, випадіння волосся і навіть аменорею у жінок», — попередив він.

«Безпечна швидкість схуднення — близько 0,5 кг на тиждень».

Подібну позицію висловив і Пу Янсон, хірург гастроентерологічного відділення Народної лікарні провінції Шеньсі: «Такі темпи схуднення — величезне навантаження на організм і можуть становити загрозу для загрозу для життя. Схуднення має бути поступовим, щоб тіло встигало адаптуватися».

Китай

