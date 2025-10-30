В Китае фитнес-центр пообещал Porsche за похудение на 50 кг за три месяца

Победителю обещают роскошный автомобиль, но эксперты предупреждают о рисках экстремального похудения.

В китайском городе Биньчжоу один из фитнес-центров запустил громкий челлендж — участнику, который сможет сбросить 50 килограммов за три месяца, пообещали роскошный автомобиль Porsche Panamera. Об этом сообщает South China Morning Post.

Однако такая инициатива вызвала волну критики и обеспокоенности среди медиков, которые предупреждают об опасных последствиях экстремального похудения.

Условия участия

Участие в программе стоит 10 000 юаней (примерно 1 400 долларов США). В стоимость входят питание и проживание в общих комнатах в закрытом тренировочном центре.

Фитнес-тренер по фамилии Ван подтвердил, что челлендж настоящий и уже стартовал. По его словам, регистрацию закроют после набора 30 участников, и на данный момент записалось около восьми человек.

Тем не менее организаторы не раскрывают деталей тренировочной программы, диеты или критериев оценки. Тренер уточнил, что Porsche, обещанный победителю, не новый, а личный автомобиль владельца клуба — модель 2020 года.

Предупреждения врачей

Известный медицинский блогер под ником «доктор Цзэн», у которого около 3,5 млн подписчиков на Weibo, резко раскритиковал идею.

«Худеть на полкилограмма в день — это слишком быстро. Если человек не страдает критическим ожирением, то вместо жира теряется мышечная масса. Это может вызвать гормональные сбои, выпадение волос и даже аменорею у женщин», — предупредил он.

«Безопасная скорость похудения — около 0,5 кг в неделю».

Похожую позицию выразил и Пу Янсон, хирург гастроэнтерологического отделения Народной больницы провинции Шэньси: «Такие темпы похудения — огромная нагрузка на организм и могут представлять угрозу для жизни. Похудение должно быть постепенным, чтобы тело успевало адаптироваться».

