У американському штаті Огайо хочуть заборонити ШІ «одружуватись» з людьми та володіти майном

19:34, 30 жовтня 2025
За словами авторів ініціативи, вона покликана запобігти реальним юридичним та етичним проблемам, які виникають через стрімкий розвиток штучного інтелекту.
Фото: robinmarkphillips.com
Законодавці штату Огайо прагнуть юридично зафіксувати, що ніхто не зможе «побратися» з роботом. Законопроект Палати представників №469 передбачає, що системи штучного інтелекту не можуть вважатися особами — тобто вони не мають права вступати в шлюб, володіти майном чи діяти як законні представники людини, пише Cleveland.

На перший погляд ініціатива може здатися абсурдною, але, за словами авторів, вона покликана запобігти реальним юридичним та етичним проблемам, які виникають через стрімкий розвиток штучного інтелекту.

«Ми не говоримо про те, що Оптімус йде під марш «Here Comes the Bride». Йдеться не про це», — пояснив автор законопроєкту, республіканець із Ньюарка Тад Клаґґет. — «Це юридична лазівка, у яку система може бути інтегрована».

Клаґґет наголосив, що його законопроект покликаний не допустити, щоб штучний інтелект виконував ролі, притаманні подружжю, наприклад, мав право довіреності чи приймав медичні рішення.

«Людина може звертатися по допомогу до багатьох людей у таких ситуаціях, але суд ніколи не повинен розглядати штучний інтелект як того, хто ухвалює рішення», — підкреслив він.

Законопроект також визначає, що відповідальність за шкоду, заподіяну системами ШІ, мають нести саме люди, а не машини.

Це стосується й випадків, коли спілкування з чат-ботами пов’язували з самогубствами або іншими трагедіями.

«Цей законопроект покликаний закрити юридичні лазівки, які дозволяють компаніям або недобросовісним особам перекладати відповідальність на свої ШІ-програми замість того, щоб відповідати самостійно», — зазначив Клаґґет.

Він додав, що технології розвиваються надзвичайно швидко, тому «ми повинні діяти на випередження».

Кілька інших штатів, зокрема Вашингтон і Юта, вже ухвалили закони, які забороняють надання штучному інтелекту правового статусу «особи».

