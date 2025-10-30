Практика судов
В американском штате Огайо хотят запретить ИИ «жениться» на людях и владеть имуществом

19:34, 30 октября 2025
По словам авторов инициативы, она направлена на предотвращение реальных юридических и этических проблем, возникающих из-за стремительного развития искусственного интеллекта.
В американском штате Огайо хотят запретить ИИ «жениться» на людях и владеть имуществом
Фото: robinmarkphillips.com
Законодатели штата Огайо стремятся юридически закрепить, что никто не сможет «вступить в брак» с роботом. Законопроект Палаты представителей №469 предусматривает, что системы искусственного интеллекта не могут считаться личностями — то есть они не имеют права вступать в брак, владеть имуществом или действовать как законные представители человека, пишет Cleveland.

На первый взгляд инициатива может показаться абсурдной, но, по словам авторов, она направлена на предотвращение реальных юридических и этических проблем, возникающих из-за стремительного развития искусственного интеллекта.

«Мы не говорим о том, что Оптимус идет под марш Here Comes the Bride. Речь не об этом», — объяснил автор законопроекта, республиканец из Ньюарка Тэд Клаггет. — «Это юридическая лазейка, в которую система может быть интегрирована».

Клаггет подчеркнул, что его законопроект призван не допустить, чтобы искусственный интеллект выполнял роли, присущие супругам, например, имел право доверенности или принимал медицинские решения.

«Человек может обращаться за помощью ко многим людям в подобных ситуациях, но суд никогда не должен рассматривать искусственный интеллект как того, кто принимает решения», — подчеркнул он.

Законопроект также устанавливает, что ответственность за вред, причиненный системами ИИ, должны нести именно люди, а не машины.

Это касается и случаев, когда общение с чат-ботами связывали с самоубийствами или другими трагедиями.

«Этот законопроект призван закрыть юридические лазейки, позволяющие компаниям или недобросовестным лицам перекладывать ответственность на свои ИИ-программы вместо того, чтобы отвечать самостоятельно», — отметил Клаггет.

Он добавил, что технологии развиваются чрезвычайно быстро, поэтому «мы должны действовать на опережение».

Несколько других штатов, включая Вашингтон и Юту, уже приняли законы, запрещающие предоставление искусственному интеллекту правового статуса «личности».

