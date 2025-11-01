Нова президентка Ірландії хоче зробити ірландську головною мовою своєї резиденції

Кетрін Конноллі заявила, що ірландська мова стане пріоритетом, а співробітники резиденції мають володіти нею.

Новообрана президентка Ірландії Кетрін Конноллі заявила, що прагне зробити ірландську мову робочою мовою своєї резиденції та планує вимагати від частини співробітників володіння нею. Про це повідомляє Irish Times.

У своєму першому інтерв’ю після перемоги на виборах Конноллі розповіла, що під час кампанії була вражена тим, як багато людей намагалися спілкуватися з нею ірландською.

«Мені не подобається вираз cúpla focal, але їхні зусилля, щоб розмовляти зі мною ірландською мовою і використовувати те, що вони знали, справили на мене враження», — сказала Конноллі.

Вона також підтвердила, що володіння ірландською стане одним із критеріїв для її майбутніх співробітників.

«Так. Я буду зосереджуватися на багатьох речах, на людях з інвалідністю та на багатьох інших речах. Я не маю багато вакансій, я б сказала, що я все ще отримую інформацію про це, але ірландська мова буде на першому місці», — наголосила президентка.

Раніше джерело, близьке до Конноллі, повідомляло, що «ірландська мова буде на першому плані» під час її президентства, а команда планує зробити її робочою мовою Áras an Uachtaráin — офіційної резиденції президента Ірландії.

«Я зроблю все можливе, щоб вивести ірландську мову з маргінесу і використовувати її», — сказала Конноллі.

Поки що деталі реалізації цієї ініціативи не розголошуються. Команда Конноллі готується до інавгурації, запланованої на 11 листопада у Дублінському замку.

Як відомо, ірландська мова — одна з двох державних мов Ірландії разом з англійською та офіційна мова Європейського Союзу. За даними перепису 2016 року, нею володіють понад 1,7 мільйона осіб, але лише близько 70 тисяч користуються нею щодня.

